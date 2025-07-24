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Haberler > 3. Sayfa > Tokat kuzenlerin sır ölümünü konuşuyor: Duyan herkes cenazeye koştu

Tokat kuzenlerin sır ölümünü konuşuyor: Duyan herkes cenazeye koştu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tokat, Ölüm, Su, Boğulma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tokat'ta Kelkit Çayı'nda boğulan iki kuzen toprağa verildi. Öte yandan Zafer Ateş'in olay günü arkadaşlarına olay yerinden fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleşen olayda 24 yaşındaki Zafer Ateş ve amcasının kızı 22 yaşındaki Dilek Ateş'ten haber alamayan yakınları durumu ekiplere haber verdi. 

Bölgede terk edilmiş halde bulunan otomobilin içerisinde kuzenlerin eşyalarına rastlanması üzerine çalışmalar yoğunlaştırılmış, gece saatlerinde yapılan aramalarda Zafer Ateş'in cansız bedeni otomobilden yaklaşık 15 metre uzaklıkta su içerisinde bulunmuştu.

Ertesi gün devam eden çalışmalar sonrası Zafer'in bulunduğu yerin 5 kilometre ötesinde bu kez Dilek'ın cansız bedeni bulundu. 

Toka kuzenlerin sır ölümünü konuşuyor: Duyan herkes cenazeye koştu - 1. Resim

KÖYLERİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER

Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınan Zafer ve Dilek Ateş'in cenazesi, Çatalan köyündeki Merkez Camisi'ne getirildi.

Toka kuzenlerin sır ölümünü konuşuyor: Duyan herkes cenazeye koştu - 2. Resim

Burada Zafer ve Dilek Ateş'in yakınları taziyeleri kabul etti.

Toka kuzenlerin sır ölümünü konuşuyor: Duyan herkes cenazeye koştu - 3. Resim

SON POZU OLAY MAHALİNDE OLMUŞ

Öte yandan Zafer Ateş’in, otomobilden yaklaşık 20 metre uzakta cesedinin bulunduğu noktada çektirdiği fotoğraf da ortaya çıktı.

Ateş’in olay günü saat 13.35’te fotoğrafı bir arkadaşına göndererek ‘Bak ben suda geziyorum’ dediği öğrenildi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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