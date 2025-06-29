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Tokat'ta kaza! Otomobil bariyerlere çarptı, çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tokat&#039;ta kaza! Otomobil bariyerlere çarptı, çok sayıda yaralı var
Tokat, Kazalar, Trafik, Araba, Yaralanma, Çocuk, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tokat'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Tokat-Sivas kara yolu Gökçe köyü yakınlarında meydana geldi. Y.A. (40) yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. 

KAZADA 3'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü ve araçtaki M.D. (66), F.A. (34), A.D. (54), A.M.A. (1), Z.V.A. (11), Y.Z.A. (6) ve H.D. (26) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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