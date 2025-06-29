Tokat'ta kaza! Otomobil bariyerlere çarptı, çok sayıda yaralı var

Tokat'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Tokat-Sivas kara yolu Gökçe köyü yakınlarında meydana geldi. Y.A. (40) yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

KAZADA 3'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü ve araçtaki M.D. (66), F.A. (34), A.D. (54), A.M.A. (1), Z.V.A. (11), Y.Z.A. (6) ve H.D. (26) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.