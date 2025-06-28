Ardahan'da feci kaza: Tır ile çarpışan araçta 2 kişi öldü!
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, tır ile SUV aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, sürücüsü öğrenilemeyen araç ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Çıldır-Kars kara yolunun 2. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ CAN VERDİ
Kazada 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine, ölenlerin cenazeleri ise Çıldır Entegre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir