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Ardahan'da feci kaza: Tır ile çarpışan araçta 2 kişi öldü!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ardahan&#039;da feci kaza: Tır ile çarpışan araçta 2 kişi öldü!
Ardahan, Çıldır, Kaza, Tır, Araç, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, tır ile SUV aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, sürücüsü öğrenilemeyen araç ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Çıldır-Kars kara yolunun 2. kilometresinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ardahan'da feci kaza: Tır ile çarpışan araçta 2 kişi öldü! - 1. Resim

2 KİŞİ CAN VERDİ

Kazada 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine, ölenlerin cenazeleri ise Çıldır Entegre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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