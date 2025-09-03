Torununa şiddet uygulayan babaanne gözaltında!

İzmir'in Konak ilçesinde annesi ile babası ayrıldıktan sonra velayeti babasına verilen 7 yaşındaki M.E.Ş., babası, babaannesi ve dedesiyle birlikte yaşamaya başladı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Babanın işte olduğu bir gün minik M.E.Ş. babaanne F.Ş. tarafından dövüldü. İddiaya göre sürekli şiddete uğrayan çocuğun değişik zamanlarda darbedilme görüntüleri cep telefonu kamerası tarafından gizlice görüntülendi.

BABAANNE GÖZALTINDA

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepkiler çığ gibi büyürken, babaanne polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Küçük çocuğun da pedagog eşliğinde devlet korumasına alındığı öğrenildi.