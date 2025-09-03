Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Torununa şiddet uygulayan babaanne gözaltında!

Torununa şiddet uygulayan babaanne gözaltında!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'in Konak ilçesinde 7 yaşındaki torunu M.E.Ş.'yi babası evde yokken darbeden babaannenin görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerin ardından yetkililer harekete geçerken, babaanne gözaltına alındı. Küçük çocuğun da devlet koruması altına alındığı öğrenildi.

İzmir'in Konak ilçesinde annesi ile babası ayrıldıktan sonra velayeti babasına verilen 7 yaşındaki M.E.Ş., babası, babaannesi ve dedesiyle birlikte yaşamaya başladı. 

Torununa şiddet uygulayan babaanne gözaltında! - 1. Resim

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Babanın işte olduğu bir gün minik M.E.Ş. babaanne F.Ş. tarafından dövüldü. İddiaya göre sürekli şiddete uğrayan çocuğun değişik zamanlarda darbedilme görüntüleri cep telefonu kamerası tarafından gizlice görüntülendi.

BABAANNE GÖZALTINDA

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepkiler çığ gibi büyürken, babaanne polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Küçük çocuğun da pedagog eşliğinde devlet korumasına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Berfu Hatipoğlu kimdir, neden öldü?
