Torununa şiddet uygulayan babaanne gözaltında!
İzmir'in Konak ilçesinde 7 yaşındaki torunu M.E.Ş.'yi babası evde yokken darbeden babaannenin görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerin ardından yetkililer harekete geçerken, babaanne gözaltına alındı. Küçük çocuğun da devlet koruması altına alındığı öğrenildi.
İzmir'in Konak ilçesinde annesi ile babası ayrıldıktan sonra velayeti babasına verilen 7 yaşındaki M.E.Ş., babası, babaannesi ve dedesiyle birlikte yaşamaya başladı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Babanın işte olduğu bir gün minik M.E.Ş. babaanne F.Ş. tarafından dövüldü. İddiaya göre sürekli şiddete uğrayan çocuğun değişik zamanlarda darbedilme görüntüleri cep telefonu kamerası tarafından gizlice görüntülendi.
BABAANNE GÖZALTINDA
Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepkiler çığ gibi büyürken, babaanne polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Küçük çocuğun da pedagog eşliğinde devlet korumasına alındığı öğrenildi.
