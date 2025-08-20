Zincir markette şiddet: Eski sevgilisine saldırdı, araya gireni bıçakladı
Güncelleme:
Yalova’da zincir bir markette çalışan eski kız arkadaşına iş yerinde saldıran şüpheli, kendisini durdurmaya çalışan bir vatandaşı da bıçakladı. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Rüstempaşa Mahallesi Huzur Sokak'taki bir markette çalışan N.T.(44) işyerinde eski erkek arkadaşı A.Y'nin (34) fiziki saldırısına uğradı.
ESKİ SEVGİLİSİNE SALDIRDI, MÜDAHALE EDENİ BIÇAKLADI
Market önünde eski kız arkadaşını tokatlayan zanlı daha sonra ise market içine girerek saldırısını sürdürdü. Bu sırada vatandaşlar şüpheli şahsı durdurmak istedi. Vatandaşlara da saldıran zanlı A.Y, burada E.E'yi bıçakla yaraladı. Yaralı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alınırken zanlı polis tarafından gözaltına alındı.
ZANLI ADLİ KONTROLLE SERBEST
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
