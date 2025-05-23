Trabzon'da otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Trabzon'un Akçaabat ilçesi Kayalar Mahallesi'nde Ü.A. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Mustafa Mollamehmetoğlu'na çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Mollamehmetoğlu, kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir