Trafikte akılalmaz olay! 6 kişi bindikleri motosikletle ölümden döndüler

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kilis'te bir motosiklete 6 kişi binen aile, kazaya karıştı. Kilis Gaziantep kara yolunda seyir halindeyken devrilen motosiklette bulunan sürücü, eşi ve 4 çocuğu yaralandı.

Kilis'te motosikletin devrilmesi sonucu az kalsın bir aile yok oluyordu.

M.Ö. idaresindeki 79 ACC 343 plakalı motosiklet, Kilis Gaziantep kara yolunun 30'uncu kilometresinde devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Trafikte akılalmaz olay! 6 kişi bindikleri motosikletle ölümden döndüler - 1. Resim

6 KİŞİ YARALANDI

Yaralanan sürücü ile motosiklette bulunan eşi E.Ö, çocukları İ.Ö, Y.Ö, M.Ö. ve E.Ö. 112 Acil Servis ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

