Trafikte akılalmaz olay! 6 kişi bindikleri motosikletle ölümden döndüler
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kilis'te bir motosiklete 6 kişi binen aile, kazaya karıştı. Kilis Gaziantep kara yolunda seyir halindeyken devrilen motosiklette bulunan sürücü, eşi ve 4 çocuğu yaralandı.
M.Ö. idaresindeki 79 ACC 343 plakalı motosiklet, Kilis Gaziantep kara yolunun 30'uncu kilometresinde devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
6 KİŞİ YARALANDI
Yaralanan sürücü ile motosiklette bulunan eşi E.Ö, çocukları İ.Ö, Y.Ö, M.Ö. ve E.Ö. 112 Acil Servis ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
