Turistlerle esnaf birbirine girdi! Sopalar ve yumruklar havada uçuştu
Güncelleme:
Antalya'da İngiliz turistler ile esnaf arasında başlayan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Yaralananların olduğu kavga anları güvenlik kamerasına yansırken, esnafın dükkanı geçici olarak 3 gün süreyle mühürlendi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan bir butiğe giren İngiliz grup ile esnaf arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Esnafın etrafını çeviren İngiliz turistler önce esnafa kafa attılar, ardından yumruklamaya ve yerde tekmelemeye başladılar. Çevre esnaf, olaya müdahale edince kavga büyüdü.
Bir İngiliz turistin yerde bulunan parke taşını alarak esnafa attığı görülürken, esnaf ise kendini şemsiyeler ile savundu.
İŞ YERİ 3 GÜN MÜHÜRLENDİ
Kavganın büyümesi üzerine İngiliz turistler bir otele sığındı. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, esnaf ve İngiliz turistler arasında yaralananlar oldu.
Konuyla ilgili soruşturma açılırken, belediye ekipleri iş yerini geçici olarak 3 gün süreyle mühürledi. Kavga anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
