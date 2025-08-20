Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Turistten Türk bayrağına büyük saygısızlık! Direkte yaptığı uygunsuz harekete sosyal medyada tepki büyük

Turistten Türk bayrağına büyük saygısızlık! Direkte yaptığı uygunsuz harekete sosyal medyada tepki büyük

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kapadokya’da yabancı uyruklu bir turist, Türk bayrağı direğinde yaptığı uygunsuz hareketlerde bulundu. Turiste AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan başta olmak üzere sosyal medyada büyük tepki geldi.

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinin önemli destinasyonları arasında yer alan Uçhisar Kalesi'nin zirvesinde yabancı kadın bir turist, Türk bayrağı direğine uygunsuz hareketlerde bulundu.

AK PARTİLİ VEKİL SERT DİLLE KINADI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söz konusu davranışı sert bir dille kınadı. Milletvekili Çalışkan, "Bayrak bizim namusumuz, gözümüzün nurudur. Bu bilincin yoksunu olan kim olursa olsun kesinlikle uyarılmalı ve anında müdahale edilmelidir. Kapadokya’da misafir ettiğimiz turistler her zaman Nevşehir’in misafirperverliğiyle ağırlanmıştır. Ancak milli ve manevi değerlerimize yönelik bu saygısızlık asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Olayın takipçisi olacaklarını da vurgulayan Çalışkan, "Şiddetle kınıyorum. Bu şahıs hakkında gerekli işlemlerin yapılması ve yasal adımların atılması için süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin değerlerine yapılan hiçbir saygısızlığa müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

