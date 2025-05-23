Tuzla'da 2.500 kişilik kız öğrenci yurdunda yangın çıktı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 23 Mayıs 2025 05:19 - Güncelleme: 23 Mayıs 2025 05:27 - Güncelleme:

Tuzla'da 2 bin 500 kişilik kız öğrenci yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edilirken ekipler ise yangına müdahale etti.

Yangın, saat 03.00 sularında İstasyon Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde üniversite öğrencilerinin kaldığı yurdun giriş katında meydana geldi. 2.500 ÖĞRENCİNİN KALDIĞI YURDU DUMANLAR SARDI Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın dolayısıyla 2.500 kişilik yurdun giriş ve üst katlarını yoğun duman sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. HEPSİ TAHLİYE EDİLDİ İtfaiye ekibinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken yurt tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken panik haldeki öğrencileri yurt görevlileri sakinleştirmeye çalıştı. YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Yaklaşık yarım saat süren söndürme çalışmaları süresince öğrenciler yurdun bahçesinde bekletildi. Yangının söndürülmesi ile ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. İlgili Haber Yalnız yaşayan adam kendini ateşe attı, sebebi ekipleri duygulandı! Balıkesir'deki yangında yeni detaylar ortaya çıktı İstanbul acı olay: Yaşlı kadın yangında can verdi

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş