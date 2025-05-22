Yalnız yaşayan adam kendini ateşe attı, sebebi ekipleri duygulandı! Balıkesir'deki yangında yeni detaylar ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Mayıs 2025 14:34 - Güncelleme: 22 Mayıs 2025 15:11 - Güncelleme:

Dün gece Balıkesir'de bir evde yangın çıktı. Yangında hayatını kaybeden Mustafa Uzun'un güvercinlerini kurtarmak için evin teras kısmına ulaşmaya çalıştığı ve bu yüzden hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi'nde 2 katlı eski bir işyerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112'yi aradı. İtfaiye ekipleri geceyi aydınlatan alevler arasında yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrasında Mustafa Uzun (65) adlı vatandaşın ve köpeğinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. GÜVERCİNLERİ KURTARMAYA ÇALIŞTI Bu sabah Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri ve itfaiye timleri yangın çıkan alanda incelemelerde bulundu. Hurdacılık ve balıkçılık yaptığı öğrenilen Merhum Uzun'un teras katında bulunan onlarca güvercini olduğu ve yangın esnasında güvercinlerin bulunduğu alanın kapısını açmak için üst kata gitmeye çalıştığı ve dumandan etkilenerek yere yığıldığı tespit edildi. Öte yandan, polis ekipleri incelemelerini sürdürürken, Cumhuriyet Savcısının talimatı ile olayın görgü tanıklarının ifadelerinin alındığı öğrenildi. İlgili Haber Mersin'de fabrika yangını! Ekipler bölgede Yangın süper gücü çaresiz bıraktı! Alevler 1 haftadır söndürülemiyor, binlerce dönümlük alan kül oldu Edirne'de korkutan yangın! 3 ev alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ali Tüfekçi