Yangın süper gücü çaresiz bıraktı! Alevler 1 haftadır söndürülemiyor, binlerce dönümlük alan kül oldu

ABD, tarihinde görülmemiş orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Geçtiğimiz yıl Los Angeles'ta günlerdir süren yangınların ardından Arizona eyaletinde yükselen alevler 1 haftadır söndürülemiyor. Yangın nedeniyle en az 20 bin dönüm arazi küle dönerken, yetkililer 'kırmızı bayrak' uyarısı verdi.

ABD, orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Los Angeles, Güney Carolina ve New Jersey eyaletlerinde çıkan orman yangınlarının ardından bu kez Arizona eyaletinde alevler yükseldi. Bir hafta önce çıkan orman yangınında şu ana kadar 20 bin dönümden fazla alan küle döndü.

ALEVLER BİR HAFTADIR SÖNDÜRÜLEMİYOR

ABD'nin Arizona eyaletinde 13 Mayıs'ta çıkan "Greer yangını" söndürülemiyor. Alevler şu ana kadar 20 bin 425 dönümlük alanı küle çevirdi. Yangının sadece yüzde 38'i kontrol altına alınabildi.

KIRMIZI BAYRAK UYARISI VERİLDİ

Adını Arizona'nın Beyaz Dağlar bölgesindeki küçük bir yerleşim biriminden alan yangının daha da yayılabileceği belirtilerek "kırmızı bayrak" uyarısı verildi. Alevlere 736 personelle müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

USA Today'e göre, Arizona Valisi Katie Hobbs, yangın bölgesini ziyaret ettikten sonra 17 Mayıs'ta olağanüstü hal ilan etti ve itfaiye çalışmalarını desteklemek için eyalet fonlarından 200.000 dolar ayırdı.

Hobbs, X'te şunları yazdı: "Hayatları, evleri ve tüm toplulukları korumak için gece gündüz çalışan her itfaiyeciye, acil müdahale görevlisine ve yerel yetkiliye teşekkür ederiz. Arizona minnettardır ve önümüzdeki uzun yolda sizinle birlikteyiz."

Arizona Valisi Katie Hobbs, hızla yayılan alevler nedeniyle 17 Mayıs Cumartesi günü Apache County'de acil durum ilan etmişti.