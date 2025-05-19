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Kız öğrenci yurdunda yangın! Öğrenciler tepkili: "Yangın tüpü, alarm yok"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kız öğrenci yurdunda yangın! Öğrenciler tepkili: &quot;Yangın tüpü, alarm yok&quot;
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Iğdır'da bir kız öğrenci yurdunun çatı katında yangın çıktı. Yurtta kalan öğrenciler yangın tüpü ve alarmın olmayışına isyan etti.

Iğdır merkez İrfan Caddesi'ndeki GSB Süreyya Sülün Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nun çatı katında bakım-onarım çalışmaları sırasında yapılan kaynak işleminden dolayı yangın çıktı.

YANGIN İÇİN İTFAİYE, TOMALAR, BETON MİKSERİ SEFERBER OLDU

Yangın kısa sürede büyürken, görevlilerin uyarısıyla öğrenciler yurdu boşalttı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, Emniyet Müdürlüğü'nün toplumsal olaylarda kullandığı 3 TOMA, şehirdeki beton firmalarının kullandığı beton döküm araçları ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi ile söndürüldü.

Kız öğrenci yurdunda yangın! Öğrenciler tepkili: "Yangın tüpü, alarm yok" - 1. Resim

ÖĞRENCİLER SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ, NEDEN YANGIN TÜPÜ, ALARM YOK?

Soğutma çalışması yapıldığı sırada olay yerine gelen Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin'e öğrenciler tepki gösterdi. Öğrenciler yurtta alarm ve yangın tüpünün olmadığını, kendilerini yurttaki görevlilerin sesli olarak uyardığını ifade ettiler. Bazı öğrenciler sinir krizi geçirirken, İl Müdürü Şahin duruma tepki gösteren öğrencileri azarladı.

Iğdır Valiliği, yangınla ilgili idari soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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