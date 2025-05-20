350.000 göçmen sınır dışı edilecek! ABD Yüksek Mahkemesi Trump'a tam yetki verdi

ABD Yüksek Mahkemesi, 350.000 Venezuelalı göçmenin sınır dışı edilmesi için Trump'ın yanında yer aldı. Tam yetkiyi alan Trump, büyük bir güç elde etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’nın ABD’deki yasadışı göçmen durumundaki tüm vatandaşlarını ülkesine geri kabul etmeyi ve seyahat masraflarını ödemeyi kabul ettiğini duyurmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi bugün Trump yönetiminin ABD'de yaşayan Venezuelalıların sınır dışı edilmesinin önünü açan karara imza attı.

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350 BİN VENEZUELALI GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLECEK

Kararname, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in 350.000 Venezuelalı göçmenin 'geçici koruma statüsünü' (TPS) kaldırmasına olanak tanıyor.

BIDEN DÖNEMİNDE UZATILMIŞTI

Geçici koruma statüleri, Biden yönetimi altında uzatılmış, ancak Kristi Noem tarafından sonlandırılmıştı. Şubat ayında Noem, Venezuelalılara tanınan TPS statüsünün, ABD'deki varlıklarının 'ulusal çıkarlara aykırı' olduğunu ileri sürerek kaldırılmasını emretti.

Ancak Kaliforniya'daki bir yargıç, Noem'in eylemini ' olumsuz stereotiplere dayalı' ve anayasaya aykırı olarak nitelendirerek engelledi.

Joe Biden tarafından atanan Liberal Ketanji Brown Jackson, Trump'a göçmenleri sınır dışı etme yetkisi veren karara karşı çıkan tek yargıçtı.