Ukraynalılar dahil 7 ülkeden göçmenler sınır dışı edilecek! ABD harekete geçti

Trump yönetimi, savaş ve kriz bölgelerinden gelen on binlerce göçmeni ülkeden göndermek için 250 milyon dolarlık dış yardım fonunu devreye sokmayı planladı. Belgelerde Ukraynalılarla birlikte Filistinli, Suriyeli, Afgan, Yemenli, Libyalı ve Sudanlı göçmenler de hedefte.

Washington Post’un ortaya çıkardığı yeni belgelere göre, Trump yönetimi savaşın başlamasının ardından ABD’ye gelen 200 binden fazla Ukraynalı göçmenin de aralarında bulunduğu kişilerin gönüllü sınır dışı edilmesi için 250 milyon dolarlık dış yardım fonunu kullanmak için harekete geçti.

250 MİLYON DOLARLIK DIŞ YARDIM FONU SINIR DIŞI OPERASYONUNA AYRILIYOR

Trump yönetiminin hazırladığı taslak plana göre, Ukrayna, Afganistan, Filistin, Libya, Sudan, Suriye ve Yemen’den gelen göçmenleri kapsayan gönüllü bir sınır dışı süreci finanse edilecek. Washington Post’un haberine göre bu süreç, ABD dış yardım bütçesinden ayrılacak 250 milyon dolara kadar kaynakla desteklenecek.

UKRAYNALILAR, HAİTİLİLER, AFGANLAR VE SURİYELİLER LİSTEDE

Washington Post’un haberine göre, Trump yönetiminin İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) tarafından 5 Mayıs tarihli bir belgede detaylandırılan planı, "gönüllü geri dönüş" adı altında uygulamaya koyulacak.

USAID VE IOM DEVRE DIŞI BIRAKILACAK

Belgelere göre programın uygulanmasında, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yerine ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu (PRM) görev alacak.

Ayrıca, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) fonlarının yüzde 80'inin sonlandırılmasına yönelik planın da aynı dönemde gündemde olduğu belirtildi.

BİDEN YÖNETİMİ TPS'Yİ GENİŞLETMİŞTİ

Joe Biden yönetimi, 2022 yılında Ukraynalılara, 2010’dan bu yana da Haitililere geçici korumalı statü ( geçici koruma statüsü TPS) tanımıştı.

Söz konusu statü, göçmenlerin kendi ülkelerine güvenli şekilde dönememeleri durumunda ABD’de kalmalarına imkan tanıyor. Mevcut durumda 200.000’den fazla Ukraynalı ve 500.000 Haitilinin bu statüye sahip olduğu tahmin ediliyor.

Washington Post'un ulaştığı belgelere göre, Dışişleri Bakanlığı ile DHS, 250 milyon dolarlık dış yardım fonunun charter uçuşlar ve ticari uçak biletleri için kullanılmasını öngören bir anlaşmaya imza attı. Ancak programın hangi uyruklara öncelik vereceği belirtilmedi. Taslağın güncelliğini yitirdiği ifade edilse de, kaynaklar uygulamaya dair hazırlıkların sürdüğünü iletti.