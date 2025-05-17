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Göçmenler Reality Show’da ter dökecek: ABD'den vatandaşlık için yeni proje!

Kaynak: Dış Haberler
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Göçmenler Reality Show’da ter dökecek: ABD&#039;den vatandaşlık için yeni proje!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, göçmenlerin Amerikan vatandaşlığı kazanmak için yarışacağı bir reality show projesi üzerinde çalışıyor. Televizyon yapımcısı Rob Worsoff tarafından önerilen bu sıra dışı projeye göre, göçmenler ABD'nin farklı eyaletlerinde Amerikan geleneklerine dayanan çeşitli zorlukları aşmak zorunda kalacak.

NBC'nin haberine göre ABD İç Güvenlik Bakanlığı, göçmenlerin Amerikan vatandaşlığı kazanmak için mücadele edeceği bir reality show programını değerlendirmeye aldı. 

Bakanlık Sözcüsü Tricia McLaughlin, "ezber bozan teklifleri" incelemekten mutluluk duyduklarını belirterek, projenin göçmenlerin Amerikan kültürüne adaptasyonunu teşvik etmeyi amaçladığını ifade etti.

"AMERİKALI OLMAK İÇİN YARIŞACAKLAR!"

Televizyon yapımcısı Rob Worsoff tarafından önerilen projeye göre, göçmenler Amerika'nın farklı eyaletlerinde düzenlenecek çeşitli yarışmalarda ter dökecek. Yarışmalar, Amerikan gelenek ve göreneklerine dayanacak ve katılımcılar, Teksas'ta NASA roket montajı gibi zorlu görevleri tamamlamaya çalışacak.

Worsoff, yarışmanın finalinde kazanan göçmenin ABD vatandaşı olarak yemin edeceğini belirtti. "Amerikalı olmanın ne kadar gurur verici ve onur verici olduğunu hatırlatmak istiyoruz," diyen Worsoff, projenin göçmenlerin hikayelerini görünür kılmayı amaçladığını ekledi.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü McLaughlin, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Sunum, Amerikalı olmanın büyük bir ayrıcalık olduğunun kutlanması üzerine kurulu. Bu tür yenilikçi fikirleri değerlendirmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, TV programlarının ve belgesellerin tanıtımı konusunda yılda yüzlerce teklif aldıklarını belirtti. Reality show fikrinin henüz İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’e sunulmadığını, ancak inceleme aşamasında olduğunu kaydetti.

REALİTY SHOW: ŞOV MU, GÖÇMENLİK POLİTİKASI MI?

İç Güvenlik Bakanlığı, 2017 yılında "Göçmenlik Ulusu" adlı belgesel için Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza yetkililerine tam erişim sağlamış, bu karar büyük eleştirilere yol açmıştı.

Kaynak: Dış Haberler

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