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Uşak'ta zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Uşak&#039;ta zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uşak'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Uşak'ta 4 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Ankara-Uşak kara yolunda ilerleyen V.A. (65) yönetimindeki 06 BDB 327 plakalı otomobil, Hastane Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen H.Y. (36) idaresindeki 45 HD 773 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Uşak'ta zincirleme kaza! 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var - 1. Resim

Çarpmanın etkisiyle bu otomobil önünde bekleyen O.K.K'nin (38) kullandığı 64 BK 309 plakalı otomobile, o da önündeki İ.U. (36) idaresindeki 64 ABK 781 plakalı otomobile çarptı.

7 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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