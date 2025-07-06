Üvey evlat dehşeti! 81 yaşındaki kadın yediği dayak sonrası hastanelik oldu

Şırnak'ta tartıştığı üvey oğlu tarafından darbedilen 81 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay Merkeze bağlı Kumçatı beldesinde meydana geldi. iddiaya göre, 81 yaşındaki H.D. ile üvey oğlu F.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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ÜVEY ANNESİNİ DÖVDÜ

Büyüyen tartışma sırasında F.D, üvey annesini darbetti. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan H.D. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.