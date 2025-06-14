Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sopayla dövdüğü anlar gündem olmuştu! Kasklı şüpheli serbest bırakıldı

Sopayla dövdüğü anlar gündem olmuştu! Kasklı şüpheli serbest bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da yüzünde kaskla 2 gence adeta işkence edercesine sopayla dövdüğü iddia edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüphelinin ifadesinde "Görüntülerdeki kişi ben değilim" diye savunma yaptığı öğrenildi.

İddiaya göre, İ.E. (28) sosyal medyadan cinsel içerikli paylaşım yapan H.D. (17) VE A.T'yi (22) Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesinden alıp Mersin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu kenarına götürdü.

Yüzünü tanınmamak için kask ile gizleyen İ.E., gençleri sopayla acımazsızca dövdü.

O anları ise şahısların yanında yer alan başka biri cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.

Görüntülerde, darp edilen gençlerin gözyaşları içinde "Kurban olayım yapma" diye yalvarması gündem oldu.

Sopayla dövdüğü anlar gündem olmuştu! Kasklı şüpheli serbest bırakıldı - 1. Resim

"BEN DEĞİLDİM"

Olayın gündeme gelmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi belirleyip yakalamak için çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında şüpheli, Güzelevler Mahallesindeki bir evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki ifadesinde "Görüntülerdeki kişi ben değildim" diyerek savunma yaptı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.E çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sopayla dövdüğü anlar gündem olmuştu! Kasklı şüpheli serbest bırakıldı - 2. Resim

Sopayla dövdüğü anlar gündem olmuştu! Kasklı şüpheli serbest bırakıldı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İntihar demişlerdi, gerçek 5 yıl sonra ortaya çıktı! 3 kişi yaşlı adamı döverek öldürmüş... Görüntüler korkunçHasat başladı! Antibiyotik yapımında kullanılıyor, Rusya, İspanya ve Almanya'ya gönderilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ölümcül kenenin celladı! Binlercesi doğaya salındı - GündemÖlümcül kenenin celladı!Diyarbakır'da büyük operasyon! 12 milyon 389 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi - GündemDiyarbakır'da büyük operasyon! Yerlikaya duyurduAralarında İstanbul da var! Meteoroloji sağanak beklenen illeri açıkladı - GündemMeteoroloji sağanak beklenen illeri açıkladıHakim ve savcıların beklediği karar! Resmi Gazete'de yayımlandı - GündemHakim ve savcıların beklediği karar Resmi Gazete'deRTÜK Başkanı Şahin'den İsrail-İran uyarısı - GündemRTÜK Başkanı Şahin'den İsrail-İran uyarısıHacıların son durağı hurma bahçesi - GündemHacılarda hediye telaşı
Sonraki Haber Yükleniyor...