Uyuşturucuyu midelerinde taşıdılar, Kayseri'de yakalandılar!

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kente mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde sokmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yabancı uyruklu A.O., M.S. ve P.S.'nin İran'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri ağızdan yutmak suretiyle mide ve bağırsaklarında gizleyerek kente getireceklerini tespit etti.

Şahısların bulunduğu aracı takibe alan ekipler Ankara yolunda aracı durdurdu. Şahıslar gözaltına alınırken, yapılan üst ve eşya aramalarında 20 gram uyuşturucu madde ve 117 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

MİDE VE BAĞIRSAKLARINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelilerin Kayseri Şehir Hastanesinde iç beden muayenesine alınırken, mide ve bağırsaklarında da çok miktarda kapsül şeklinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen yabancı maddeler tespit edildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de jandarma ekiplerini kutlayarak şu ifadeleri kullandı: