Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Uyuşturucuyu midelerinde taşıdılar, Kayseri'de yakalandılar!

Uyuşturucuyu midelerinde taşıdılar, Kayseri'de yakalandılar!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Uyuşturucuyu midelerinde taşıdılar, Kayseri&#039;de yakalandılar!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kente mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde sokmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, yabancı uyruklu A.O., M.S. ve P.S.'nin İran'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri ağızdan yutmak suretiyle mide ve bağırsaklarında gizleyerek kente getireceklerini tespit etti. 

Şahısların bulunduğu aracı takibe alan ekipler Ankara yolunda aracı durdurdu. Şahıslar gözaltına alınırken, yapılan üst ve eşya aramalarında 20 gram uyuşturucu madde ve 117 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

MİDE VE BAĞIRSAKLARINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüphelilerin Kayseri Şehir Hastanesinde iç beden muayenesine alınırken, mide ve bağırsaklarında da çok miktarda kapsül şeklinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen yabancı maddeler tespit edildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de jandarma ekiplerini kutlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri İl Jandarma Komutanlığımız, gençlerimizi zehirlemek isteyen alçaklara yine fırsat vermedi, vermeyecek. Şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen alçaklar, Başsavcılığımızın koordinesinde jandarmamızın titiz takibiyle ellerindeki uyuşturucu ile kıskıvrak yakalandı. Ellerinde yakalanan uyuşturucuyu midelerinde de getirmeye çalıştılar. Her yolu deniyorlar. Hangi yolu denerseniz deneyin kaçamayacaksınız, başaramayacaksınız. Bu şehirde uyuşturucu satamayacaksınız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Motorine zam gelecek mi? Benzinden sonra sıra motorinde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aile ziyareti kanlı bitti! Baba ve oğlunu katleden zanlı hakkında karar - 3. SayfaAile ziyareti kanlı bitti! Baba ve oğlunu böyle katlettiKorkutan orman yangını! Alevlerin petrol istasyonuna sıçraması an meselesiydi, seferber oldular - 3. SayfaKorkutan orman yangını! Alevlerin petrol istasyonuna sıçraması an meselesiydi, seferber oldularAilesiyle gittiği kanyon sonu oldu! Minik Yamaç'tan acı haber - 3. SayfaAilesiyle gittiği kanyon küçük çocuğun sonu oldu!Akrabalar arasında silahlar konuştu! Baba öldü, oğlu yaralandı - 3. SayfaKavga kanla bitti! Baba öldü, oğlu yaralıSofraların vazgeçilmeziydi, tonlarcası ziyan oldu! İstanbul'da tır devrildi, yol kapandı, kaza havadan görüntülendi - 3. SayfaTonlarcası yola döküldü, ziyan oldu!Şanlıurfa'da cadde ortasında silahlı bıçaklı kavga: Yaralılar var - 3. SayfaCadde ortasında silahlı bıçaklı kavga: Yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...