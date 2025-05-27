Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Vatandaşların korkulu rüyası olan çete çökertildi! Milyonluk vurgun yapmışlar

Vatandaşların korkulu rüyası olan çete çökertildi! Milyonluk vurgun yapmışlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Vatandaşların korkulu rüyası olan çete çökertildi! Milyonluk vurgun yapmışlar
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tehdit yoluyla bazı vatandaşları mağdur ederek yaklaşık 7 milyon lira değerindeki mal varlıklarını haksız şekilde edindiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Biga ilçesinde bir grubun tehdit yoluyla bazı vatandaşları mağdur ederek, yaklaşık 7 milyon TL değerindeki mal varlıklarını haksız şekilde edindiği tespit edildi. 

23 Mayıs tarihinde, 14 ekip ve 1 çevik kuvvet timinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli İzmir, 4 şüpheli Çanakkale’de olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda suç örgütüne ait çok sayıda asansör şirketine ilişkin belge ve dijital materyal ele geçirildi. 

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Harry Potter dizisinin başrol oyuncuları belli oldu! Harry, Ron ve Hermione kim oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir'de sulama göletinden ceset çıktı - 3. SayfaBalıkesir'de sulama göletinden ceset çıktıCezaevi müdürü cinayetinden yargılanmıştı! Kardeş, kardeşi berberde vurdu - 3. SayfaHapisten çıkan kardeşini berberde vurdu!Ütü ile cinayette şok savunma: "Diğer yarımı kaybettim" - 3. SayfaÜtü ile cinayette şok savunmaAnkara'da feci kaza! Yaralılar arasında bebekler de var - 3. SayfaAnkara'da feci kaza! Yaralılar arasında bebekler de varFreni patlayan İETT otobüsü başka bir otobüse çarptı! Avcılar'da vatandaşlar paniğe kapıldı - 3. SayfaFreni patlayan İETT otobüsü başka bir otobüse çarptı! Vatandaşlar kabusu yaşadıElazığ’da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralı - 3. SayfaElazığ’da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralı
Sonraki Haber Yükleniyor...