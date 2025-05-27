Vatandaşların korkulu rüyası olan çete çökertildi! Milyonluk vurgun yapmışlar

Çanakkale'nin Biga ilçesinde tehdit yoluyla bazı vatandaşları mağdur ederek yaklaşık 7 milyon lira değerindeki mal varlıklarını haksız şekilde edindiği iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında, Biga ilçesinde bir grubun tehdit yoluyla bazı vatandaşları mağdur ederek, yaklaşık 7 milyon TL değerindeki mal varlıklarını haksız şekilde edindiği tespit edildi.

23 Mayıs tarihinde, 14 ekip ve 1 çevik kuvvet timinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli İzmir, 4 şüpheli Çanakkale’de olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda suç örgütüne ait çok sayıda asansör şirketine ilişkin belge ve dijital materyal ele geçirildi.

İlgili Haber 10 ilde çetelere operasyon! Çok sayıda gözaltı var

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.