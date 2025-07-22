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Vefatından sonra 50 yıllık dükkan boşaltıldı! Camda sadece adı kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Vefatından sonra 50 yıllık dükkan boşaltıldı! Camda sadece adı kaldı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'ın Efeler ilçesinde terzilik yapan Turhan Eser'in (63) ölümü sonrası 50 yıldır mesleğini sürdürdüğü dükkanı boşaltılırken, Eser'in dükkanının camında sadece adı kaldı.

Aydınlılara yaklaşık yarım asırdan bu yana hizmet veren terzi Turhan Eser, küçük yaşta başladığı mesleğinde çıraklık, kalfalık ve ustalığını tamamladıktan sonra kendi dükkanını açtı

Yaklaşık 50 yıldır kendi dükkanı işleten Eser, emekli olmasına rağmen çok sevdiği mesleğinden kopmadı. Eser, ömrünü dikiş makinesi, iğne, makas ve ütü ile geçirdi. Yıllarca Aydın Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan Eser, hayatı boyunca mesleğine olan sevgi ve saygısını hiç kaybetmedi.

Vefatından sonra 50 yıllık dükkan boş kaldı! Camda sadece adı kaldı - 1. Resim

CAMDA ADI KALDI

63 yaşında geçtiğimiz 30 Aralık 2023 yılında hayatını kaybeden Eser'in, yarım asırlık dükkanı da 2 yıldır sessizliğe bürünmüştü. Turan Eser'in vefatının ardından geçen 2 yıllık süre içerisinde hayatını adadığı dikiş makinesi ve kullandığı ekipmanları dükkandan çıkartılarak boşaltıldı. Usta Eser'in elinde hayat bulan ve yaklaşık 50 yıl makas ve dikiş makinesi sesinin hiç eksik olmadığı dükkanda artık sadece ismi kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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