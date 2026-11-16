İstanbul Beylikdüzü'nde İran uyruklu bir suç örgütü elebaşının geçen yıl yakalandığı lüks villa, tam 1 yıl sonra yeni bir narkotik operasyonuna sahne oldu. İlk operasyonda şüphelilerin gaz tüplerini açarak çıkardığı yangına rağmen ekipler 6 kişiyi yakalayarak tutuklanmalarını sağlamıştı. Aynı adresi sevkiyat merkezine dönüştüren yeni bir şebekeyi takibe alan polis, düzenlediği baskınlarla piyasa değeri 130 milyon lira olan 193 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

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İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, geçen yıl İran uyruklu bir suç örgütü elebaşının yakalandığı villaya 1 yıl arayla ikinci kez narkotik operasyonu düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin son operasyonunda, piyasa değeri 130 milyon lira olan 193 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İKİ VİLLA KİRALAYARAK GİZLENDİLER

Sabah'ta yer alan habere göre, ilk operasyonun süreci, geçen yıl İstanbul’a giriş yapan İran uyruklu uyuşturucu şüphelilerinin polis tarafından takibe alınmasıyla başladı. Şüpheliler, dikkat çekmemek amacıyla Beylikdüzü ilçesinde birbirine yakın konumda bulunan iki ayrı villa kiraladı ve çevreye normal bir hayat sürdükleri izlenimini verdi.

İlk operasyonda yakalanan Mojtaba Sadeghi Dastjerdi

SAHTE KİMLİKLE SAKLANDILAR

Hakkında yakalama kararı bulunan ve sahte kimlik kullanan örgüt elebaşı Mojtaba Sadeghi Dastjerdi ile sevgilisi Shirin Shokoohandeh, kiralanan villalardan birinde ikamet ederek dışarıya neredeyse hiç çıkmadı. Örgütün diğer üyeleri ise uyuşturucu imalatı için kullanılan ikinci villada gündüz saatlerinde sessiz kalarak varlıklarını gizledi.

Villa aynı, zehir çetesi farklı: Polisi yakmak istedikleri o karanlık adreste 1 yıl sonra yine aynı senaryo!

ÜRETİM GECE SAATLERİNDE YAPILIYORDU

İmalathaneye dönüştürülen villada üretimin gece saatlerinde başladığını tespit eden polis, Dastjerdi’nin bu adrese giderek eksik malzemeleri belirlediğini ve günlük üretim raporlarını aldığını saptadı. Yeterli delillerin toplanmasının ardından harekete geçen ekipler, belirlenen iki villa ile bir araca eş zamanlı baskın düzenledi.

Villa aynı, zehir çetesi farklı: Polisi yakmak istedikleri o karanlık adreste 1 yıl sonra yine aynı senaryo!

BASKIN SIRASINDA YANGIN ÇIKARDILAR

Operasyon sırasında polis ekipleri binadayken şüpheliler gaz tüplerini açarak üretim yapılan villayı ateşe verdi. Hem delilleri muhafaza etmeye hem de içeridekileri tahliye etmeye çalışan ekipler, binadaki herkesi güvenli şekilde dışarı çıkardı. Çatısı çöken villa yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Villa aynı, zehir çetesi farklı: Polisi yakmak istedikleri o karanlık adreste 1 yıl sonra yine aynı senaryo!

1 YIL SONRA YENİ ŞEBEKE TESPİT EDİLDİ

İlk operasyonda örgüt elebaşı Dastjerdi ve sevgilisinin kaldığı villa, olaydan tam bir yıl sonra yeni bir uyuşturucu soruşturmasının merkezi oldu. Türk vatandaşlarından oluşan başka bir uyuşturucu şebekesinin aynı villayı sevkiyat noktası olarak kullanmaya başladığı belirlendi.

Villa aynı, zehir çetesi farklı: Polisi yakmak istedikleri o karanlık adreste 1 yıl sonra yine aynı senaryo!

SEVKİYAT HAZIRLIĞINDA BASKIN YAPILDI

Gündüzleri lüks ve olağan bir hayat sürdükleri görüntüsü veren şüphelilerin, hava karardıktan sonra otomobillerle piyasaya uyuşturucu dağıtmaya hazırlandığı tespit edildi. Şebekeyi fiziki ve teknik takibe alan narkotik ekipleri, satış amacıyla villadan ayrılan şüphelilerin aracını yolda durdurarak operasyon başlattı.

Villa aynı, zehir çetesi farklı: Polisi yakmak istedikleri o karanlık adreste 1 yıl sonra yine aynı senaryo!

VALİZDEN KİLOLARCA UYUŞTURUCU ÇIKTI

Durdurulan otomobilde yapılan aramada, bir valizin içine gizlenmiş halde kilogramlarca uyuşturucu madde bulundu. Sahaya çıkan üyelerine ulaşamayınca polis baskınını fark eden villadaki diğer şüpheliler ise paketlenmiş haldeki uyuşturucuları saklamaya çalıştı.

Villa aynı, zehir çetesi farklı: Polisi yakmak istedikleri o karanlık adreste 1 yıl sonra yine aynı senaryo!

PİYASA DEĞERİ 130 MİLYON LİRA

Villaya eş zamanlı düzenlenen baskınla saklanmaya çalışılan maddelere el konulurken, binadaki şüpheliler de yakalanarak gözaltına alındı. İkinci operasyon kapsamında toplam piyasa değeri 130 milyon lira olan 193 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ | Beylikdüzü Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİBeylikdüzü

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