Vuruldu, korudu, icralık oldu! Akraba dehşetinin detayları ağızları açık bıraktı

Eskişehir'de yaşayan 30 yaşındaki 3 çocuk babası Harun Çınar'ın amcasının oğlu Ş.Ç. sosyal medya hesabından moralinin bozuk olduğuna dair paylaşım yaptı. Akrabasının arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığını öğrenen Çınar, onun bulunduğu yere giderek alkollü amcasının oğlunu kent merkezine götürmeyi teklif etti.

'DURMAZSAN VURURUM' TEHDİDİ

Harun Çınar'ın aracına binen Ş.Ç. köyden çıktıktan sonra araçtan inmek istedi. Bahse konu noktanın oldukça ıssız olduğunu hatırlatan Çınar, akrabasını bırakmak istemedi. Sert bir şekilde çıkış yapan Ş.Ç., aracı durdurmazsa yanındaki tüfekle onu vuracağını söyledi. Bunu ciddiye almayan Harun Çınar, ısrar sonrası durdu. İddiasına göre; tüfeğiyle araçtan inen Ş.Ç., kendisine gitmemesi yönünde ısrar eden amcasının oğlu Harun Çınar'a tüfeği ile 2 el ateş etti.

"KENDİMİ VURDUM" DİYE İFADE VERDİ

Fişeklerden biri isabet almazken, diğeri Çınar'ın sol bacağını deldi. Ş.Ç. tarafından hastaneye götürülen Harun Çınar burada tedavi altına alındı. Harun Çınar, evli ve 3 çocuk sahibi akrabasını korumak için tedavisi sürerken "Kendimi vurdum" yazılı ifadeye imza attı. Şüpheli Ş.Ç. de pişman olduğunu belirterek tedavisi için amcasının oğluna, açıklama bölümüne 'Borç' yazarak banka havalesi ile ortalama 300 bin lira gönderdi.

DAVAYA KARŞI 'İCRA DAVASI' AÇTI

Bacağındaki sinirler ciddi hasar alan ve aylarca yatağa bağlı kalan Harun Çınar, kendisini vuran amca oğlunun "Geçmiş olsun" diyerek dahi aramadığını belirtti. Buna oldukça içerleyen ve belediyedeki işinden ayağındaki sorun nedeniyle başka bir pozisyona geçirilen, ayağında hissizlik oluşan ve yardım almadan yürüyemeyen Çınar, akrabasıyla kendisiyle ilgilenmediği için ifadesini değiştirip Ş.Ç. hakkında dava açtı.

Kendisine dava açıldığını öğrenen şüpheli ise verdiği 240 bin TL'nin borç olduğunu belirterek, iddiaya göre vurduğu amcasının oğlu Harun Çınar'a icra davası açtı.

"ZATEN HER ŞEYİ PLANLAMIŞLAR"

Akrabasını ilgisizliğinden dolayı şikayet ettiği için onun da kendisine icra davası açtığını iddia eden Çınar, "Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürdü beni. Orada baygın olduğum halde bir tane ifade getirdiler işte. 'Şikayetçi olamayacak mısın' dediler. Ben de 3 çocuğu var diye onu korumak için 'olmayacağım' dedim. Tedavim için bankadan bana 300 bin lira gönderdi ve dekonta borç yazmış. Sağlık durumum bozulunca ve benimle ilgilenmeyince ifademi değiştirip dava açtım. Kaynakçıydım mesleğimden de oldum. Sağlığım bozuldu, çocuğumu kucağına alamıyorum, götüremiyorum. Günde belki iki üç kere yere düşüyorum. Kiramı verdiği için bana icra göndermiş paraları almaya. Ben zaten en başında gördüm. Dekontlarda altına borç yazmışlar. Zaten her şeyi planlamışlar. Hem vurdu, vurduktan sonra icra yolladı" ifadelerini kullandı.

"KARŞI TARAFIN KÖTÜ NİYETİ ORTADA"

Harun Çınar'ın avukatı Burak Aladere ise konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilim bacağından ciddi şekilde yaralanıyor. Şu anda ayakta zar zor duruyor. Şahıs, 'Ben ne yaptım, bundan sonra çocuklarımın yüzüne nasıl bakacağım, cezaevine düşeceğim' gibi bir sinir krizi geçiriyor. Müvekkil de 'Abi sırası değil, hastaneye gitmem gerekiyor, çok kan kaybediyorum' diyor. Sonrasında şahıs müvekkili burada hastaneye yetiştiriyor.

Bu esnada müvekkil tabii ki çok fazla kan kaybettiği için alınan ifadesindeki beyanları okuma şansı olmaksızın beyanı imzalıyor. Daha sonrasında öğreniyor ki sanki kendi kendisine vurmuş gibi bir beyan imzalatılıyor müvekkile. Aynı zamanda da şahıslar, müvekkili vuran şahıslar uzun bir süre müvekkile şikayetçi olmaması konusunda telkinlerde bulunuyorlar. Hatta yeri geliyor evine gelerek baskı yapıyorlar, para teklif ediyorlar. Yaklaşık 300 bin lira gibi bir rakam aslında müvekkile borç açıklamasıyla ödeniyor. Sonrasında biz şikayetimizi yaptıktan sonra da karşı taraf bu borç açıklamasıyla gönderildiğini ileri sürerek müvekkilden bu ödediği paraların iadesi için bir icra takibi de başlattı. Biz bu icra takibine de itiraz ettik. Karşı tarafın kötü niyeti ortada. Umuyorum ki soruşturma içerisinde gerekli cezayı alacaktır."