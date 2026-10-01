Yaktığı sigara sonu oldu! Küle dönen evden cansız bedeni çıkarıldı

Denizli’de sigaradan çıktığı değerlendirilen yangın, evi küle çevirdi. Sigara yaktıktan sonra uyuyakaldığı değerlendirilen yatağa bağımlı şahıs hayatını kaybetti.

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Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi’nde iddiaya göre; yatağa bağımlı olarak yaşayan Öner Oruç (57), sigarasını yaktıktan sonra uyuyakaldı. Sabah saatlerinde odadan yükselen dumanları fark eden bakıcısı, durumu ekiplere bildirdi.

DUMANDAN ZEHİRLENMİŞ

İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, Öner Oruç’un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan değerlendirmede Oruç’un yangın sırasında oluşan dumandan zehirlenerek öldüğü tespit edildi.

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Yangının sigaradan çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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