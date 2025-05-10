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Yalnız yaşayan yaşlı kadın 4. kattan düştü!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yalnız yaşayan yaşlı kadın 4. kattan düştü!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun’un Bafra ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki L.Y. isimli kadın, apartmanın 4. katındaki evinden düşerek ağır yaralandı.

Korkunç olay saat 10.30 sıralarında Gazipaşa Mahallesi Gazi Ünsal Ertekin Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Apartmanın 4. katında tek başına yaşadığı öğrenilen L.Y (68), henüz bilinmeyen bir sebeple balkondan zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yalnız yaşayan yaşlı kadın 4. kattan düştü! - 1. Resim

DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan yaşlı kadın ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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