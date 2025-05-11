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Yaptığı hata pahalıya mal oldu: Ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaptığı hata pahalıya mal oldu: Ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Erzurum'da 2,87 promil alkollü şekilde kazaya karışıp kaçan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu. Polis tarafından yakalanan ve 20 suç kaydı bulunan şahsa 59 bin lira ceza kesildi, aracı ise trafikten men edildi.

Erzurum'da, kazaya karışıp olay yerinden kaçan ve alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu.

O.E. idaresindeki otomobil, şehir merkezinde kazaya karışıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine otomobil, Aşkale uygulama noktasında polis ekiplerince yakalandı.

EHLİYETİNE 35 YIL EL KONULDU

Trafik ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu sürücü O.E.'nin 2,87 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü O.E. hakkında, çeşitli suçlardan 59 bin 191 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 2060'a kadar el konuldu, otomobil ise trafikten men edildi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Öte yandan trafik ekiplerince yapılan kontrolde, O.E.'nin 8'i alkollü araç kullanma suçu olmak üzere toplam 20 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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