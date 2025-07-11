Yeliz'i 29 gün aradılar! Cesedine 6 yıl sonra ulaşıldı

Ardahan’da 6 yıl önce kaybolan Yeliz Y.’nin cesedi 29 günlük arama sonucu bulundu. Cinayet şüphelisi eski eş ve iki kardeşi gözaltında...

Ardahan Çıldır’da 2011 yılında E.Y. ile evlendirilen Yeliz Y, 6 sene boyunca şiddet gördüğü gerekçesiyle kocasını terk etti. İstanbul’daki ailesinin yanına sığınan kadın, E.Y’den boşandı. Yeliz Y, çocuklarını görmek için 7 Aralık 2019’da Çıldır ilçesine bağlı Övündü köyüne gitti. O tarihte 34 yaşında olan kadından bir daha haber alınamadı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI!..

Ailesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı. ‘Tasarlayarak öldürme’ suçundan tutuklanan E.Y. ile 2 kardeşi, cesede ulaşılamaması ve yeterli delil bulunamaması sebebiyle serbest bırakıldı.

EMNİYET DOSYAYI YENİDEN AÇTI

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü, bu yıl dosyayı yeniden açtı. Çok sayıda ekip, Türkiye-Gürcistan sınırına yakın Kura Nehri kıyısı ile Övündü köyü çevresindeki 4 kilometrekarelik alanda kadavra köpekleri ve yeraltı görüntüleme cihazlarıyla arama yaptı, 19 mağara tarandı.

6 SENE SONRA KIYAFETLERİ BULUNDU

Gürcistanlı yetkililer de olayla ilgili bilgilendirildi. 29 gün süren çalışmalar sonucunda toprağa gömülü kemik kalıntıları ve Yeliz Y’nin kaybolduğu gün giydiği kıyafetler bulundu. Bununla birlikte Ardahan, İstanbul ve Çanakkale’de düzenenlen eş zamanlı operasyonda E.Y. ve kardeşleri dâhil 9 kişi gözaltına alındı.

ESKİ KOCA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

E.Y’nin, eski karısını tabancayla öldürdüğü, cesedini elbiseleriyle birlikte nehrin kıyısına gömdüğü ve suç aletini suya attığı belirlendi. Zanlıların sorgusu sürüyor.