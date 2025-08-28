Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Yengesi, damadı öldürmüştü: Düğün evi, cenaze evi oldu...

Yengesi, damadı öldürmüştü: Düğün evi, cenaze evi oldu...

Giresun'da düğünden sonra evlerine uğurlanan damat Ali Karaca, yengesinin maganda kurşunuyla öldürüldü. Sevenleri tarafından defnedilen gencin cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Olay Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde önceki gece yaşandı. Şebinkarahisar'da önceki gece bir düğün salonunda hayatlarını birleştiren Beyzanur Bayazit ile Ali Karaca Turpçu köyündeki evlerine gitti.

Düğün merasimi sonrası kutlamalar köyde de devam ederken, çift evlerine uğurlanmak üzereyken havaya ateş açmak için silaha sarılan damadın yengesi F.K. kazayla Ali Karaca'yı (23) göğsünden vurdu.

MAGANDA YENGE TUTUKLANDI

Ağır yaralanan genç kaldırıldığı Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, yenge F.K. gözaltına alındı.

F.K. ve eşi H.K. olay sonrası çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, damat Ali Karaca ise bugün Turpçu köyünde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Karaca, namaz sonrası aynı köydeki mezarlıkta toprağa verildi.

