Yıllarca hapis yattı, uslanmadı! 10 ev soyan şahıs tekrar yakayı ele verdi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, artan hırsızlık olaylarının önüne geçmek için özel bir ekip kurarak geniş çaplı çalışma başlattı.

TOPLAM 2 MİLYON LİRALIK ZARAR

Şüphelinin 14 Ağustos - 8 Eylül 2025 tarihleri arasında farklı mahallelerde bulunan çok sayıda ikametin kapı kilit göbeklerini kırarak içeri girdiği belirlendi. Çalınan eşyalar arasında laptop, tablet, ziynet eşyaları, kol saatleri, parfümler, çantalar ve çeşitli elektronik cihazlar olurken bazı ikametlerde mala zarar verme olayları da meydana geldi. Yapılan incelemelerde, söz konusu hırsızlık olaylarından dolayı mağdurların toplam zararının yaklaşık 2 milyon lira olduğu tespit edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TEK TEK İNCELENDİ

Olayların faillerinin tespiti için ekipler, şüphelinin gidiş-geliş güzergahlarında bulunan güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Yaklaşık 18 kilometrelik güzergâh üzerinde 128 saatlik güvenlik kamerası kayıtları incelenirken, yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelinin kimliği belirlendi.

32 SUÇ KAYDI VAR

Şüphelinin B.K. (39) olduğu tespit edilirken, evden hırsızlık başta olmak üzere 32 ayrı suç kaydı bulunduğu, ayrıca hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla saklandığı ikamette yakalanan B.K.'nin evinde yapılan aramalarda, mağdurlara ait çok sayıda çalıntı eşya ele geçirildi.

YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Araştırmalarda şüpheli B.K.'nin 2011 yılında da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı, o dönemde 42 ayrı dosyadan işlem yapıldığı ve uzun yıllar cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Şüphelinin kısa süre önce cezaevinden çıktığı ve yeniden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği anlaşıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan B.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.