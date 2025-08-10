Yol bir anda çöktü! Söke-Kuşadası Karayolu'nda trafik durdu
Kuşadası-Söke karayolunda büyük bir göçük meydana geldi. Yolun çökmesi sonucu Kuşadası'na gidiş yönü trafiğe kapatıldı. Bölgeye polis ve Karayolları ekibi sevk edildi.
Söke-Kuşadası yolu üzeri Yaylaköy mevkiinde bir tarlada yapılan kazı çalışması sonucu yol çökerken, yaşanan olay nedeniyle Söke-Kuşadası Karayolu trafiğe kapatıldı.
SEBEBİ TARLADA KAZI
Edinilen bilgiye göre, Söke-Kuşadası Yaylaköy mevkiinde tarlada yapılan kazı çalışması sonucu yol çöktü. Yaşanan çökme nedeniyle Söke-Kuşadası arasındaki yol trafiğe kapatıldı.
SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF YOL ÖNERİSİ
Trafik akışı, alternatif güzergâh olarak Ağaçlı’dan Davutlar istikametine yönlendiriliyor. Yetkililer, sürücülerin uyarılara dikkat etmelerini ve alternatif yolu kullanmalarını istedi.
