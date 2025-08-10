Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Yol bir anda çöktü! Söke-Kuşadası Karayolu'nda trafik durdu

Yol bir anda çöktü! Söke-Kuşadası Karayolu'nda trafik durdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yol bir anda çöktü! Söke-Kuşadası Karayolu&#039;nda trafik durdu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı

Kuşadası-Söke karayolunda büyük bir göçük meydana geldi. Yolun çökmesi sonucu Kuşadası'na gidiş yönü trafiğe kapatıldı. Bölgeye polis ve Karayolları ekibi sevk edildi.

Söke-Kuşadası yolu üzeri Yaylaköy mevkiinde bir tarlada yapılan kazı çalışması sonucu yol çökerken, yaşanan olay nedeniyle Söke-Kuşadası Karayolu trafiğe kapatıldı.

SEBEBİ TARLADA KAZI

Edinilen bilgiye göre, Söke-Kuşadası Yaylaköy mevkiinde tarlada yapılan kazı çalışması sonucu yol çöktü. Yaşanan çökme nedeniyle Söke-Kuşadası arasındaki yol trafiğe kapatıldı.

Yol bir anda çöktü! Söke-Kuşadası Karayolu'nda trafik durdu - 1. Resim

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF YOL ÖNERİSİ

Trafik akışı, alternatif güzergâh olarak Ağaçlı’dan Davutlar istikametine yönlendiriliyor. Yetkililer, sürücülerin uyarılara dikkat etmelerini ve alternatif yolu kullanmalarını istedi.

Yol bir anda çöktü! Söke-Kuşadası Karayolu'nda trafik durdu - 2. Resim

