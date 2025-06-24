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Yozgat'ta 5'inci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 5'inci kattan düşen 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Selçuk Mahallesi Şehit Şaban Karadoğan Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Ş.N.Ş. (14), hava almak için çıktığı balkondan zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.N.Ş, buradaki ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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