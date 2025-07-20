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Balıkesir'de yüksek sıcaklık asfaltı eritti, araçlar birbirine girdi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Balıkesir&#039;de yüksek sıcaklık asfaltı eritti, araçlar birbirine girdi!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sıcak hava nedeniyle asfaltın zift haline gelmesi sonucu kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araç birbirine girdi. Kazada 8 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametindeki Evciler Kavşağı mevkisinde asfaltın aşırı ısıya maruz kalması sonucu yolda 'zift' olarak bilinen kaygan sıvının yayılmasıyla yol tutuşu azaldı.

8 KİŞİ YARALANDI

Asfaltın erimesi nedeniyle sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybedince 4 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada toplam 8 kişi yaralandı.

Yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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