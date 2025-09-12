Yürekler ağza geldi! Köpeklerden kaçarken yere düşen çocukları vatandaşlar kurtardı
Hatay'da 2 çocuk, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çocukları saldırgan köpeklerin elinden vatandaşlar kurtarırken, yürekleri ağza getiren o anlar kamerayla görüntülendi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde sürü halinde gezen başıboş köpek grubu 2 çocuğa saldırdı. Saldırı sırasında kaçmaya çalışan 2 çocuktan birisi yere düştü. Köpeklerin çocuklara saldırdığı anlar ve vatandaşların çocukların yardımına koştuğu anlar ise kamera tarafından görüntülendi.
Köpeklerin çocuklara saldırdığı anları anlatan Sefa Akarsu şunları söyledi:
"Çalıştığım esnada köpeklerin çocuklara saldırdığını gördüm. Buradan bağırdığımız sırada köpekler uzaklaştı. Biz de giderek çocukları, köpeklerden kurtardık. Ondan sonra belediyeye bildirdik ama çok fazla ilgilenmiyorlar. Çocukları eşyalarıyla birlikte evlerine ustamız bıraktı"
Sıklıkla köpek saldırısı yaşandığını vurgulayan Mustafa Özdiren ise şöyle konuştu:
"Sabah saat 09.00 sıralarında iş yerimin önünde beklerken 2 çocuğun köpeklerden kaçtığını gördüm. Çocukların üzerine saldırmaya başladılar, biz de buradan yardıma koştuk. Köpekler kaçtı, biz de çocukları getirdik ve ardından evlerine bıraktım. Çoğu zaman böyle olaylar yaşanıyor"