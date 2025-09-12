Yürekler ağza geldi! Köpeklerden kaçarken yere düşen çocukları vatandaşlar kurtardı

Hatay'ın Hassa ilçesinde sürü halinde gezen başıboş köpek grubu 2 çocuğa saldırdı. Saldırı sırasında kaçmaya çalışan 2 çocuktan birisi yere düştü. Köpeklerin çocuklara saldırdığı anlar ve vatandaşların çocukların yardımına koştuğu anlar ise kamera tarafından görüntülendi.

İlgili Haber Aynı şehirde 2 farklı noktada başıboş köpek saldırısı! Biri çocuk 2 kişi yaralandı

Köpeklerin çocuklara saldırdığı anları anlatan Sefa Akarsu şunları söyledi:

"Çalıştığım esnada köpeklerin çocuklara saldırdığını gördüm. Buradan bağırdığımız sırada köpekler uzaklaştı. Biz de giderek çocukları, köpeklerden kurtardık. Ondan sonra belediyeye bildirdik ama çok fazla ilgilenmiyorlar. Çocukları eşyalarıyla birlikte evlerine ustamız bıraktı"

Sıklıkla köpek saldırısı yaşandığını vurgulayan Mustafa Özdiren ise şöyle konuştu: