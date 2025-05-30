Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Aynı şehirde 2 farklı noktada başıboş köpek saldırısı! Biri çocuk 2 kişi yaralandı

Aynı şehirde 2 farklı noktada başıboş köpek saldırısı! Biri çocuk 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Aynı şehirde 2 farklı noktada başıboş köpek saldırısı! Biri çocuk 2 kişi yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sokaklarda başıboş köpek sorunu devam ediyor. Çorum'da 2 ayrı noktada köpek saldırısı gerçekleşti. Biri 12 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Türkiye'de başıboş köpek sorunu, gün geçtikçe daha ciddi boyutlara ulaşıyor.

Aynı şehirde 2 farklı noktada başıboş köpek saldırısı! Biri çocuk 2 kişi yaralandı - 1. Resim

AYNI ŞEHİR, İKİ AYRI BAŞIBOŞ KÖPEK SALDIRISI

Çorum il merkezinde, E.I. (12) Bahçelievler Mahallesi İpeklievler Sokak'ta, R.K. (22) ise Bayat ilçesi Çerkeş Kümeevleri mevkisinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Kolundan yaralanan E.I. ile bacağından yaralanan R.K., kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türk mutfağı dünya mutfağına yön verecek! Bakan Tekin projenin detaylarını açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sedef Güler cinayetinde kan donduran ifadeler! Sanıklar olay gecesine dair her şeyi itiraf etti - 3. SayfaSedef Güler cinayetinde kan donduran ifadelerSivas'ta sağanak yağış kazayı getirdi! Can kaybı ve yaralılar var - 3. SayfaSivas'ta sağanak yağış kazayı getirdi! Ölü ve yaralılar varBankada korku dolu anlar: Müdüre bıçak çekip paraları çaldı, dışarı çıkamadan enselendi - 3. SayfaBankada korku dolu anlar: Müdüre bıçak çekip paraları çaldı, dışarı çıkamadan enselendiİstanbul'da terör soruşturmasında yeni tutuklamalar - 3. Sayfaİstanbul'da terör soruşturmasında yeni tutuklamalar13 şüpheli için 1998'er yıl istendi! Kartalkaya'daki otel faciasında iddianame kabul edildi - 3. Sayfa13 şüpheli için 1998'er yıl hapis istendi!İnanılmaz görüntüler! İnşaat işçisi ölümle burun buruna geldi - 3. Sayfaİnanılmaz! Ölümle burun buruna geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...