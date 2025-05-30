Aynı şehirde 2 farklı noktada başıboş köpek saldırısı! Biri çocuk 2 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Mayıs 2025 21:02 - Güncelleme: 30 Mayıs 2025 21:08 - Güncelleme:

Sokaklarda başıboş köpek sorunu devam ediyor. Çorum'da 2 ayrı noktada köpek saldırısı gerçekleşti. Biri 12 yaşındaki çocuk olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Türkiye'de başıboş köpek sorunu, gün geçtikçe daha ciddi boyutlara ulaşıyor. AYNI ŞEHİR, İKİ AYRI BAŞIBOŞ KÖPEK SALDIRISI Çorum il merkezinde, E.I. (12) Bahçelievler Mahallesi İpeklievler Sokak'ta, R.K. (22) ise Bayat ilçesi Çerkeş Kümeevleri mevkisinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. İlgili Haber Başıboş köpek dehşeti! 5 yaşındaki çocuk yaralandı Kolundan yaralanan E.I. ile bacağından yaralanan R.K., kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş