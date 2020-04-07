Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, koronavirüsün Türkiye’de görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren var güçleriyle mücadele ettiklerini belirterek, 31 ilçede, ilçe belediyeleriyle birlikte dezenfeksiyon çalışmalarımıza ara vermeden devam ettiklerini söyledi.





BELEDİYE KİRACILARINDAN 2 AY KİRA ALINMIYOR

Esnafa ve vatandaşlara destek amacıyla Büyükşehir’in kiracısı olan esnaflardan 2 ay boyunca hiç kira talep etmeyeceklerini belirterek, sokakta kalan insanları da otellere yerleştirdiklerini söyledi. Umreden dönen, Konya’da karantina altına alınan misafirlerin ihtiyaçlarını giderdiklerini vurgulayan Başkan Altay,



İŞYERİ KAPANANLARA EVDE SU ÜCRETSİZ

Bu süreç içinde KOSKİ abonelerinin suyunun hiçbir sebeple kesilmeyeceğini kaydeden Başkan Altay, “Suyu kesik olan abonelerimizin su kullanımı tekrar sağlanıyor. Yine vatandaşlarımızın ve esnafımızın bu süreçte mağdur olmaması için su fiyatlarını 2019 rakamlarına geri çektik. İş yeri kapanan ve çalıştığı iş yeri kapandığı için işsiz kalanların evlerinden 2 ay boyunca su ücreti alınmıyor. 1 Nisan’dan itibaren, Esnaf Odalarımızın Esnaf Bilgi Sistemi’ne kayıtlı tüm esnafımız 2 ay boyunca işyerinden suyu ücretsiz kullanacak” dedi.



TOPLU ULAŞIMDA ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın KOVİD-19 önlemleri çerçevesinde toplu ulaşım kullanan hemşerilerimize maske dağıtımı yapıyoruz” diyen Başkan Altay, alınan son önlemler çerçevesinde şehir merkezinden ilçelerimize yapılan toplu ulaşım seferlerini geçici olarak sonlandırdıklarını belirtti.



ŞU ANDA EN ÖNEMLİ KONU EVLERDE AŞIN KAYNAMASI



Salgın nedeniyle Konya’da şu anda en önemli konunun ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını gidermek olduğunu vurgulayan Başkan Altay, dün ihtiyacı olmayan kişilerin bugün ihtiyaç sahibi konumuna düştüğünü belirtti. Başkan Altay, “Onun için biz de sadece bu işe yoğunlaştık ve bir koordinasyon dahilinde Sosyal Kartları dağıtmaya başladık. Şu anda en önemli konu özellikle yaklaşan Ramazan ayında evlerde aşın kaynaması. Bütün ekonomik gücümüzü buna ayırdık. Merak etmeyin, Allah’ın izniyle herkese yeteceğiz” dedi.

EL UZATMADIĞIMIZ KİMSE KALMAYACAK

Sosyal yardımları Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarından karşıladıklarını bununla ilgili bir bütçe sorunu olmadığını kaydeden Başkan Altay, “Şu anda önceliğimiz insanların evinde aşının kaynaması. Bütün enerjimizi buna harcıyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediyeler bazında Türkiye'nin en geniş sosyal destek paketini açıkladıklarını vurgulayan Başkan Altay, Konya’da el uzatmadıkları kimse kalmayacağını dile getirdi.



“SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ SERGİLİYORUZ”

“Evde kalın, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın” çağrısını yineleyen Başkan Altay, “Moral ve motivasyonumuzu üst seviyede tutarak, resmi kaynaklar dışında yazılanlara itibar etmemeliyiz.

Tüm bu çalışmalarla Konya'mızda sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyoruz. Bu çalışmalarda bize destek ve dua eden hemşerilerimize ve canla başla çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.



BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM KAMPANYASINA DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’nın beraberlik için önemli bir adım olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Biz Bize Yeteriz Türkiye başlığı ile başlatılan kampanya hayırseverlerimizle dar gelirli vatandaşlarımızın arasında köprü vazifesi görüyor. Konya Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, sanayicilerimiz, hemşehrilerimiz hep birlikte destek veriyoruz. Bu vesile ile tüm hayırseverlerimizi Milli Dayanışma Kampanyası Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına destek olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

KOMEK Günlük 25 Bin Maske Üretiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) koronavirüs salgınından korunmada en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden birisi olan maske üretimine devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Meslek Edindirme Kursları öğretmen ve çalışanları tarafından üretim atölyelerinde her gün 25 bin maske üretiliyor.

İhtiyaç durumuna göre daha fazla maske üretme imkanına da sahip olan KOMEK'te üretilen maskeler, toplu taşıma araçlarında ve ihtiyaç durumuna göre koronavirüsle etkin mücadelede başta sağlık çalışanları olmak üzere emniyet güçlerine, belediye çalışanlarına veriliyor.

Toplu Ulaşımı Kullanan Yolculara Ücretsiz Maske

Konya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu alanlarda maske takılmasının zorunlu olacağını açıklamasının hemen ardından toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlara maske dağıtımını başlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) öğretmen ve çalışanları tarafından üretilen maskeler ücretsiz olarak şehir merkezindeki otobüs ve tramvay durakları ile belediye personelleri tarafından vatandaşlara dağıtıldı.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarına maskesiz binilmeyeceğini belirterek, toplu ulaşımı kullanan vatandaşların maske ihtiyacını karşılayacaklarını ifade etti.

Konya’da Dezenfeksiyon Seferberliği

Konya Büyükşehir Belediyesi, koranavirüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren vatandaşların sağlığı için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Konya Büyükşehir Belediyesi, Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında merkez ve 28 ilçede belediye hizmet binaları, kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar, kültür merkezleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar, üniversiteler, havaalanı, otogarlar, askeri binalar, camiler, eczaneler, umuma açık tuvaletler, meydanlar, alt ve üstgeçitler, yatılı Kur’an Kursları, öğrenci yurtları, dernek binaları ve müzelerin dezenfeksiyonunu yaptı. Büyükşehir, 28 ilçe merkezindeki camiler, okullar ve resmi kurumların tamamı ile şehir merkezindeki tüm camilerin dezenfeksiyonunu tamamladı.

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI DÜZENLİ OLARAK DEZENFEKTE EDİLİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi, otobüs ve tramvaylardaki dezenfeksiyon çalışmalarını da düzenli olarak sürdürüyor. Toplu ulaşım araçlarını kullanmak zorunda olan insanların sağlığı için büyük titizlikle çalışan Büyükşehir, toplu ulaşım araçları ve şehir merkezinde bilgilendirme broşürleri de dağıtıyor.



DOLMUŞ, TİCARİ TAKSİ VE SERVİSLERE DEZENFEKSİYON HİZMETİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında belediyeye ait toplu ulaşım araçlarının yanı sıra resmi kurumların hizmet araçları ile hatlı minibüsler, ticari taksiler ve personel servislerinin de ücretsiz dezenfeksiyonunu yapıyor.