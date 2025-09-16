Sonbaharda Şehrin Ritmi Trendyol Sanat ile Yükseliyor

Şehre dönüşle birlikte sanat takvimi yaklaşan fuarlar, bienaller ve sergilerin etkisiyle yoğun bir döneme giriyor. Trendyol Sanat, Eylül ayı itibarıyla hayata geçireceği yenilikçi iş birlikleriyle sanat ekosistemine değer katmaya devam ediyor.

Sanat ekosistemine sürdürülebilir katkı sunma, genç sanatçıların görünürlüğünü artırma ve sanatı herkes için erişilebilir kılma misyonlarını bu sezon da güçlü projelerle devam ettiren Trendyol Sanat, hem usta sanatçıların üretimlerini daha geniş kitlelerle buluşturuyor hem genç yeteneklere alan açıyor.

HALİÇ KIYISINDA BÜYÜLEYİCİ BİR DENEYİM: "NEUROFLUX" İLK KEZ İSTANBUL'DA

Bu yıl bir kez daha Contemporary Istanbul’un partnerleri arasında yer alan Trendyol Sanat, fuarın 20. yılına özel olarak dikkat çeken bir iş birliği gerçekleştiriyor. Ödüllü mimar, teknolojist ve akademisyen Güvenç Özel’in daha önce Coachella’da büyük ilgi gören enstalasyonu “Holoflux”, İstanbul’da “Neuroflux” adıyla yeniden yorumlanarak ilk kez sanatseverlerle buluşuyor.

Işık, projeksiyon ve algoritmik imgelerin birleşimiyle sürekli dönüşen bir “hipermedya” nesnesi olarak kurgulanan bu dev yapı, izleyiciyi bireysel algı ile kolektif varoluşun dijital temsili üzerine düşünmeye davet ediyor. 24-28 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Contemporary Istanbul süresince Tersane İstanbul’un kalbinde sergilenecek eser, deniz hattından da izlenebilecek.

Eseri "İnsan yetenekleri ile yapay zekâ arasındaki diyaloğu görünür kılan, sürekli dönüşen bir deneyim” olarak tanımlayan Özel, “Contemporary Istanbul’un 20. yılı için özel olarak hazırlanan bu yapıtı Trendyol işbirliğiyle İstanbul’da sunmak, teknolojinin sanatsal ifade biçimlerimizi nasıl dönüştürdüğünü, algılarımızı ve kolektif varoluşumuzu nasıl yeniden tanımladığını sanatseverlerle birlikte düşünmek için eşsiz bir fırsat oluşturuyor" diyor.

Eserleri Venedik Mimarlık Bienali, İstanbul Modern ve Saatchi Gallery gibi prestijli etkinlik ve sergilerde yer alan; Google, Tesla, Microsoft, NASA ile iş birlikleri gerçekleştiren Güvenç Özel’in imzasını taşıyan “Neuroflux”, GLOBART küratörlüğünde ve Trendyol Sanat iş birliğiyle İstanbul’da ilk kez sergilenecek.

HİÇLİKTEN HER ŞEYE AÇILAN BİR KAPI: "HİÇ"

Trendyol Sanat, farklı disiplinlerden önde gelen sanatçılarla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle, çağdaş sanatın önemli temsilcilerinin çalışmalarını geniş kitlelerle buluşturmaya devam ediyor. Bu sonbaharda, çağdaş sanatın dikkat çeken isimlerinden Leyla Emadi’nin yalnızca Trendyol Sanat için ürettiği “HİÇ” adlı özel eseri sanatseverlerle buluşuyor.

30 edisyonla sınırlı olan “HİÇ”, biçimsel sadeliğiyle felsefi ve manevi katmanları bir araya getiriyor. Beton yüzey üzerine neon pembe ip detayıyla işlenen eserde “hiçlik”, sanatçının yorumuyla “her şey”e açılan bir kapıya dönüşüyor.

Emadi, “Tekrarlı olma hali insanda farklı bir titreşim yaratıyor. Bunların her birinin farklı evlere gidecek olması ve bu titreşimleri o evlerde de yayacak olması beni çok heyecanlandırıyor. ‘HİÇ’ benim için sadece bir kelime değil, bir varoluş biçimi. Bu eserin daha geniş kitlelerle buluşmasından ve sanatı gündelik yaşamın bir parçası haline getirme misyonuna katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyor.

21 x 21 cm ölçülerinde beton plaka üzerine işlenmiş olan eser, sanatçının imzasını taşıyan orijinallik sertifikası ve özel kutusuyla birlikte 12 Eylül itibarıyla Trendyol Sanat’ta.

BASE 2025 PARTNERLİĞİYLE GENÇ YETENEKLERE GÜÇLÜ DESTEK

Trendyol Sanat, genç sanatçıların üretimlerini geniş kitlelerle buluşturma hedefi doğrultusunda Türkiye’nin en kapsamlı yeni mezunlar sergisi BASE’in 2025 edisyonunun ana destekçisi olarak genç yeteneklere kariyerlerinin en kritik adımlarında eşlik ediyor.

Kasım ayında gerçekleşecek olan BASE 2025’te, Türkiye genelinde güzel sanatlar fakültelerinin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, animasyon, seramik, tekstil, mimarlık ve iç mimarlık gibi farklı disiplinlerden mezun olan sanatçıların eserleri sergilenecek. Etkinlik 100’ün üzerinde genç yeteneğin eserlerini sanatseverlerle buluştururken, bu yılki sergide konuk ülke Romanya’dan da yeni mezun sanatçılar yer alacak.

BASE, genç sanatçılara görünürlük kazandırmanın yanı sıra, koleksiyonerler ve sanat dünyasının farklı aktörleriyle bir araya gelme olanağı sağlayan bir platform sunuyor. Trendyol Sanat’ın desteğiyle güçlenen bu yapı, Türkiye’nin kültür ve sanat ekosisteminin geleceğine yönelik değerli bir katkı niteliği taşıyor.

TRENDYOL SANAT, SANATIN SINIRLARINI DİJİTAL DÜNYADA GENİŞLETİYOR

Trendyol Sanat, sanatçıların eserlerini Türkiye’nin dört bir yanında sanatseverlerle buluşturmak için dijital bir alan açarken, sanatseverlerin zaman ve mekândan bağımsız olarak sanata ulaşabilmelerini sağlıyor. Sanatçıların resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik alanlarında eserlerine ev sahipliği yapan platform, çağdaş sanatı her an ve herkes için ulaşılabilir kılıyor.

2021'de kurulan Trendyol Sanat, bugün 150’den fazla sanatçının bine yakın eserine ev sahipliği yapıyor. Genç ve bağımsız sanatçılara verdiği desteğin yanında BASE, MamutArt ve Contemporary Istanbul gibi etkinliklerin partnerliğiyle Türkiye sanat ekosistemini desteklemeyi sürdüren platform, bugüne dek yapılan iş birlikleri kapsamında Leo Lunatic, Ardan Özmenoğlu, İsmail Acar, Ekrem Yalçındağ, Devrim Erbil, Göksu Gül ve Sarp Kerem Yavuz gibi sanat dünyasının önde gelen isimlerinin imzasını taşıyan eserleri Türkiye’nin dört bir yanından sanatseverlerle buluşturdu. Sanatı toplumsal faydaya hizmet eden bir alan olarak da öne çıkaran platform; TEV iş birliğiyle depremzede öğrencilere destek sağlayan “Umut” İllüstrasyon Seçkisi ve 8 Mart’a özel “Soyut Yorumlamalar: Kadın Sanatçılar Seçkisi” gibi tematik seçkilerin yanı sıra; hafıza ve nostalji temalarını odağına alan “Ortak Bellek”, BASE’in ilk yedi edisyonundan seçilen genç sanatçıların üretimlerini bir araya getiren “BASESELECTED” ve tasarım oyuncaklara odaklanan “Toykontakt” seçkileriyle de sanatseverlere farklı deneyimler sundu.

Bugün geldiği noktada Trendyol Sanat, genç yeteneklere görünürlük sağlayan, usta sanatçıların eserlerini geniş kitlelerle buluşturan ve sanatseverlere yeni perspektifler sunan bir platform olarak Türkiye’de sanat ekosisteminin dijitalleşme yolculuğuna öncülük etmeye devam ediyor.