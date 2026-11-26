Tekstil sektöründe maliyet artışları ve döviz kuru baskısı nedeniyle istihdam ve kârlılık kayıpları yaşanırken Türk somonu ihracatının 600 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

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ŞAHİNTÜRK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Şahintürk, 2012 yılında Malatya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) fabrikasının temelini attığı günlerde, doğup büyüdüğü kente Kayserili bir yatırımcının da yönelmesine vesile olduğunu anlatıyordu:

- Baykan Denim ve Otomol’un patronu Osman Baykan’ı Malatya OSB’de denim fabrikası kurması için ben ikna ettim. O da bizimle aynı günlerde yatırıma başladı.

O günlerden sonra Osman Baykan’la her karşılaştığımda Malatya’daki yatırımının durumunu, memnun olup olmadığını sordum, 2022 yılının ikinci yarısı öncesinde genelde şu yanıtı aldım:

- Malatya’da yatırım yapmış olmaktan çok memnunuz. Malatya’daki büyük denim üreticilerinden biri olduk.

Nitekim Baykan Denim, 2019 yılı verileri ile İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 2020 yılında yayınlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesine Malatya’dan giren tek şirket oldu. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Baykan Denim Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baykan’a bu başarılarından dolayı tebrik belgesi de takdim etti.

Osman Baykan’la önceki akşam QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen “QNB Business” programının lansman gecesinde karşılaşınca durumu sordum, dert yandı:

- Malatya’da sektörümüzde fabrika kapatanlar oldu. Biz direniyoruz ama istihdamımız 1000’e kadar düştü.

İhracatı 150 milyon dolardan 100 milyon dolara indi, yüzde 40’ı da Mısır’a kaydı

1000 kişilik istihdamın bu sıkıntılı dönemde başarı sayılabileceğini belirttim, iş temposunun yüksek olduğu günlere uzandı:

- Malatya OSB’deki fabrikamızda istihdam, üretim tempomuzun iyi olduğu dönemlerde 4 bine kadar çıkmıştı. Dolayısıyla istihdamımızın 1000 kişiye inmesi, bizim için önemli küçülmeyi, yaşadığımız sıkıntıyı gösteriyor.

Osman Baykan, Mısır’a gidenler kervanına kendisinin de katıldığını bildirdi:

- 2023 yılında Çalık Grubu’nun Mısır’daki fabrikasını kiraladık. Yatırımımızı yapıp orada da üretime başladık. Aşırı mutlu olmasak da Mısır’da üretime devam ediyoruz. Oradaki istihdamımız 1500 kişi.

Baykan Denim’in ihracatını merak ettim, verileri paylaştı:

- İhracatımız yıllık 150 milyon doları buluyordu. Bu yılı 100 milyon dolarla ancak kapatabiliriz. Tabi, kârlılık yok… Döviz kurları artışı enflasyonun çok altında kalınca fiyat tutturma konusunda sıkıntı yaşıyoruz ve devam da ediyor.

100 milyon dolarlık ihracatın içinde Mısır’ın payının da olduğunu aktardı:

- 100 milyon dolarlık ihracatımızın yüzde 40’ını, yani 40 milyon dolarlık bölümünü Mısır’dan gerçekleştiriyoruz.

Zaman zaman “Baykan Denim epey küçüldü, galiba fabrikayı kapatacak” söylentileri çıksa da Osman Baykan, Malatya’daki üretimini sürdürüyor… Ancak, “Artık daha fazla dayanacak gücümüz kalmıyor” mesajı veriyor…

KİLO BAŞINA İHRACATI 90 DOLARI AŞIYOR, KÂRLILIK YÜZDE 2-3’LERDE KALIYOR

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen “QNB Business” programının lansman gecesine Anadolu’nun dört bir yanından iş dünyası temsilcilerinin katılımı dikkatimi çekti.

Hakan Güldağ’la birlikte Anadolu’dan karşılaştığımız iş insanları şu isimler oldu:

Hikmet Gümüşer: Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili, Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi. Melih Öksüz: Kipaş Holding (Kahramanmaraş).

Kipaş Holding (Kahramanmaraş). Adnan Ünverdi: Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı. Bekir Sütçü: Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Bakanı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Bakanı. Eyüp Bartık: Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı (Gaziantep).

Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı (Gaziantep). Erdal Göçmez: Ramada Plaza Malatya Altın Kayısı Oteli Yönetim Kurulu Başkanı.

Ramada Plaza Malatya Altın Kayısı Oteli Yönetim Kurulu Başkanı. Adnan Başdemir: Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı.

Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı. Erol Tuna: Tunalar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı (Trabzon).

Tunalar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı (Trabzon). Baran Çelik: Beyçelik Holding (Bursa) CEO’su, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili.

Beyçelik Holding (Bursa) CEO’su, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili. Levent Kızıl: Uludağ İçecek ortağı.

Uludağ İçecek ortağı. Ercüment Sarıtaş: Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkanı, Sarıtaş Çelik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı.

Gebze OSB Yönetim Kurulu Başkanı, Sarıtaş Çelik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı. Irmak Sarıtaş: Sarıtaş Çelik Yönetim Kurulu Üyesi (Gebze).

Sarıtaş Çelik Yönetim Kurulu Üyesi (Gebze). Pınar Sarıtaş: Sarıtaş Çelik Yönetim Kurulu Üyesi (Gebze).

Sarıtaş Çelik Yönetim Kurulu Üyesi (Gebze). Harun Karacan: Eskişehir Ticaret Odası eski Başkanı.

Eskişehir Ticaret Odası eski Başkanı. Ebru Özdemir: Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı (Ankara).

Buluşmada sohbet fırsatı bulduğum iş insanlarından biri de Nova Fashion Group Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Boz oldu. Boz, sohbeti soruyla açtı:

İhracatı 150 milyon dolardan 100 milyon dolara indi, yüzde 40’ı da Mısır’a kaydı

- Hakan Güldağ ve siz, bütün Türkiye’yi dolaşıyor, tüm sektörlerin nabzını tutuyorsunuz. Şu anda sektöründen, işinden memnun olan var mı?

Az sayıda çok spesifik işler yapan şirketin durumu idare ettiğini aktarıp, dünkü yazımda yer alan “MG International Fragrance Company”den örnek verdim:

- 56 ülkedeki 4 bin üreticiye koku ihraç ediyorlar. Kilo başına ihracat gelirleri 21-22 Euro ama kârlılıklarının çok düştüğünü söylüyorlar.

Haldun Boz, grup bünyesinde bulunan Teksim Giyim’den örnekle sohbeti sürdürdü:

- Bizim triko ihracatımızda da kilo başına gelir 90 doların üzerinde. Bunun 3 temel nedeni var:

Birincisi iş yaptığımız müşterilerin büyük çaplı ve ünlü global premium markalar olmaları,

İkincisi kullandığımız hammaddelerin kaşmir, ipek, ekstra ince merino yün, giza pamuğu gibi tamamen doğal, katma değerli materyaller olması,

Üçüncüsü, ürünlerin tarz ve kalitesinin yüksek değerli olması.

Ardından ekledi:

- Kilo başına ihracat gelirimiz 90 doları aşıyor ama kârımız yüzde 2-3’lerde kalıyor. Dövizin düzeyi, maliyetlerimizin yüksekliği kârımızı ciddi ölçüde aşağı çekiyor.

Hemington ve Knitss gibi kendi markalarıyla da ihracat yaptıklarını bildirdi:

- Bu markalarla ihracatımız şimdilik küçük çapta. Bu ürünlerde kilo başına ihracat gelirimiz 150-160 dolar düzeyine çıkıyor.

Hemen sektörün kilo başına ihracat gelirine de işaret etti:

- Türkiye’nin triko ihracatında ortalama kilo başına geliri 22-23 dolar civarında bulunuyor.

Kendi hedefleri üzerinde durdu:

- Önümüzdeki dönem için temel hedeflerimizden biri de kendi markalı ihracatımızı ve yurt dışı perakende faaliyetimizi adım adım büyütmek olacak.

Haldun Boz, ihracatçının ülkeye getirdiği dövizi yüzde 3 primli bozdurması uygulamasına dikkat çekti:

- Aslında oranın yüzde 6’ya çıkabileceği yönünde bir beklenti oluştu. Ancak, 1 Ekim 2026’da uygulamayı değiştiren kurallar devreye girdi.

Yeni uygulamada cezaların kaldırılmasının doğru bir adım olduğunu vurguladı:

- Ancak, gördüğümüz kadarıyla birçok ihracatçı, yeni uygulamada yüzde 3’lük oranı yakalayamıyor. Yüzde 1’in altına bile düşüyor. Çok şükür biz, yeni kurallara göre de yüzde 3’lük döviz bozdurma primini alabiliyoruz.

Kilo başına 90 doları aşan ihracat gelirinde bile kâr sıkıntısı yaşanıyorsa, ekonomi yönetiminin en azından “döviz bozdurma primi”ni yükselterek destek vermesi gerekmiyor mu?

TÜRK SOMONU İHRACATI 600 MİLYON DOLARI BULACAK

EGE İhracatçı Birlikleri’yle EKONOMİ Gazetesi’nin düzenlediği “Ege İhracat Buluşmaları”nın Aydın Ticaret Borsası’nda gerçekleşen ayağında Türkiye’nin su ürünleri ihracatıyla ilgili soru gündeme geldi.

İhracatı 150 milyon dolardan 100 milyon dolara indi, yüzde 40’ı da Mısır’a kaydı

Salonda bulunan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği önceki Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit soruyu yanıtladı:

- Türkiye, 102 ülkeye su ürünleri ihracatı yapıyor. Yıllık ihracatımız 2.5 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Türk somonuna ayrı parantez açtı:

- Türk somonu ihracatı bu yılı 600 milyon dolarla tamamlayacak gibi görünüyor.

Türkiye’nin su ürünleri ihracatında dünyadaki yerini şu örneklerle ortaya koydu:

-Türkiye, çipura ve levrekte dünyada birinci sırada yer alıyor. Alabalık ihracatında da dünya ikincisiyiz.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SILA EVMEZ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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