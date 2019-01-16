Yunanistan ve Makedonya arasında yapılan müzakerelere ANEL Partisi tepki göstermiş, Başbakan Aleksis Çipras’ın liderlik ettiği Syriza Partisi ile yaptığı koalisyondan ayrılmıştı. Koalisyonun sona ermesiyle Çipras hükümeti, meclisten 148'e karşı 151 güvenoyu alarak galip ayrıldı.
Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras güvenoyu aldı
16.01.2019 - 23:48 | Son Güncelleme: 17.01.2019 - 00:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras başkanlığındaki hükümet, meclisten 148'e karşı 151 oyla güvenoyu aldı.
Etiketler : Alexis Çipras,
598613 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/biyografi/598613.aspx
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