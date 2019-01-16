Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan ve Makedonya arasında yapılan müzakerelere ANEL Partisi tepki göstermiş, Başbakan Aleksis Çipras’ın liderlik ettiği Syriza Partisi ile yaptığı koalisyondan ayrılmıştı. Koalisyonun sona ermesiyle Çipras hükümeti, meclisten 148'e karşı 151 güvenoyu alarak galip ayrıldı.