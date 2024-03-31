Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kimdir? MHP Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu hayatı ve biyografisi

Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat Belediye Başkanı MHP'den aday olan, Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu seçildi. Kemal Yazıcıoğlu'nun hayatı ve biyografisinin detayları haberimizde yer alıyor. İşte, detaylar...

Efsanevi vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'den Tokat Belediye Başkanı olarak seçildi. İşte, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun hayatına dair merak edilenler...

MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU KİMDİR?

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 29 Eylül 1982 tarihinde Alaca'da doğdu. Babası merhum vali Recep Yazıcıoğlu'dur. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimi Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde devam etmektedir.

2006 yılında ticari hayata atıldı. İnşaat ve hizmet sektöründe kamu kurumlarında ve başta Tokat olmak üzere birçok belediye ile projelere imza attı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde MHP'den Tokat Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Evli ve bir çocuk babasıdır.