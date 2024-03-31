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Haberler > Biyografi > Adem Uzun kimdir, kaç yaşında? BBP Sivas Belediye Başkan adayı Adem Uzun hayatı ve biyografisi

Adem Uzun kimdir, kaç yaşında? BBP Sivas Belediye Başkan adayı Adem Uzun hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adem Uzun kimdir, kaç yaşında? BBP Sivas Belediye Başkan adayı Adem Uzun hayatı ve biyografisi

Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 yerel seçimlerini Sivas'ta önde götüren aday Adem Uzun'un hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. İşte, detaylar...

Büyük Birlik Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Adem Uzun kim, kaç yaşında araştırılıyor. Adem Uzun'un hayatına dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.

ADEM UZUN KİMDİR?

Adem Uzun, 1980 yılında Sivas'ta doğdu. Lisans eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktor eğitimini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde aldı.

2014 - 2022 yılları arasında Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'nde müdür olarak görevini sürdürdü. 2022 yılından bugüne Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olan Uzun, 31 Mart seçimlerinde BBP Sivas Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 

Evli ve 2 çocuk babasıdır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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