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Haberler > Haberler > Sivas'ta ilk gelen verilere göre BBP'den Adem Uzun yüzde 41.00 ile önde

Sivas'ta ilk gelen verilere göre BBP'den Adem Uzun yüzde 41.00 ile önde

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sivas&#039;ta ilk gelen verilere göre BBP&#039;den Adem Uzun yüzde 41.00 ile önde

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Büyük Birlik Partisi Sivas Belediye Başkanı Adayı Adem Uzun yüzde kaç oy aldı? 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Sivas'ta hangi parti önde sorularının cevapları araştırılıyor.

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimleri tamamlandı. Seçmen; büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarını, belediye meclisi üyelerini, köy ve mahalle muhtarlarını seçmek için oy kullandı. Büyük Birlik Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Adem Uzun'un aldığı oy oranı ve Sivas seçim sonuçları merak ediliyor. İşte, 31 Mart seçimi Sivas oy oranı ve seçim sonuçları...

ADEM UZUN YÜZDE KAÇ OY ALDI?

Resmi olmayan ilk verilere göre Büyük Birlik Partisi'nin Sivas adayı Adem Uzun yüzde 41.00 oy aldı. 

SİVAS SEÇİM SONUÇLARI

BBP Adem Uzun: %41.00    

AK Parti Hilmi Bilgin: %36.70  

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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