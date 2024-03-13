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Haberler > Biyografi > Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz hayatı ve biyografisi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz hayatı ve biyografisi
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Biyografi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz kimdir, kaç yaşında? Mehmet Altınöz'ün mesleği ne, nereli? soruları araştırılıyor. YRP İBB adayı Mehmet Altınöz'ün seçim vaatleri neler? İşte, Mehmet Altınöz'ün hayatı ve biyografisi...

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz'ün hayatı, biyografisi ve mesleği merak ediliyor. Vatandaşlar Mehmet Altınöz'ün seçim vaatlerini merak ediliyor. 

MEHMET ALTINÖZ KİMDİR?

Mehmet Altınöz, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. 

 

Düzenleyen:  - Biyografi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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