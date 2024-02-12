1 aylık bebeğini beşik yerine fırında uyuttu! Tek kelimelik savunması çıldırttı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir anne, bebeğini beşik yerine yanlışlıkla fırında uyuttuğunu iddia etti. 1 aylık bebek hayatını kaybederken tutuklanan annenin akıl sağlığının yerinde olmadığı belirtildi.

ABD'nin Kansas eyaletinde bir annenin fırında uyuttuğu bebek hayatını kaybetti.

BEBEĞİN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Polis ekipleri ihbar üzerine olayın gerçekleştiği eve gitti. Polisler, eve vardıklarında ölü buldukları bebeğin üzerinde yanıklar olduğunu ve kıyafetlerin ise yanmış olduğunu tespit ettiler.

AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLMADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Mariah Thomas isimli kadının bebeği uyuması için beşiği yerine yanlışlıkla fırına koyduğu ortaya çıktı. Olayın nasıl yaşandığı hakkında bir açıklama yapılmazken, annenin bir arkadaşı, Thomas'ın akıl sağlığının bu trajedide rol oynayabileceğini ileri sürdü.

"KALPLERİMİZ SARSILDI"

Savcı Jean Peters Baker konuyla ilgili "Bu trajedinin içyüzünün korkunç olduğu konusunda hemfikiriz. Kalplerimiz bu değerli hayatın kaybıyla sarsıldı. Ceza adaleti sisteminin, bu korkunç hadiseye uygun şekilde cevap vereceğine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.