100 bin inek telef olmuştu! Bilim adamları harekete geçti, binlerce genetik mutasyon keşfedildi

Hindistan, Mayıs 2022'de yaklaşık 100 bin ineğin telef olmasına neden olan virüsün kökenini ve genetik yapısını araştırıyor. Bilim adamları, bu araştırma esnasında 1.800'ü aşkın genetik mutasyon keşfederken, çalışmanın aşı geliştirme konusunda kritik önem taşıdığı belirtildi.

İlk olarak 1929 yılında Zambiya'da keşfedilen, 1989'a dek sadece Afrika bölgesinde görülen LSD virüsü, dünyanın birçok bölgesine yayılmaya başladı. Avrupa'da da görülen virüs, 2019 ve 2022 yıllarında olmak üzere Hindistan'da iki salgına yol açtı. Salgında Hindistan'da 100 binden fazla inek telef oldu.

BİLİM ADAMLARI VİRÜSÜ ARAŞTIRIYOR

Hintli bilim adamları, Mayıs 2022'deki salgında yaklaşık 100 bin ineğin telef olmasına yol açan yumrulu deri hastalığının kaynağı LSD virüsünün genetik yapısına ilişkin önemli ipuçlarına ulaştı.

1.800'DEN FAZLA GENETİK MUTASYON TESPİT EDİLDİ

Hindistan Bilim Enstitüsü (IISc) Biyokimya Bölümü Profesörü Utpal Tatu liderliğindeki ekip, birçok eyalette enfekte ineklerden örnekler toplayarak, DNA incelemesi gerçekleştirdi. Çalışmalar sonunda biri önceki yerel salgınlardan gelen türlere, diğeri ise Rusya'daki 2015 salgınından gelen bir türe benzeyen iki temel genetik varyasyon tespit eden uzmanlar, toplamda ise 1.800’ü aşkın genetik mutasyon tespit etti.

Elde edilen bulguların 'hedefe yönelik genetik mutasyonları belirlemede' kritik önem taşıdığını belirten uzmanlar, bu sayede aşı geliştirme çalışmalarında ilerleme sağlanabileceğini vurguladı.

SİNEK VE BÖCEKLERDEN BULAŞIYOR

LSD virüsünün neden olduğu viral bir enfeksiyon olan yumrulu deri hastalığı, sineklerden ve böceklerden bulaşıyor. Ateşe ve deri nodüllerine neden olan hastalık, inekler için ölümcül olabiliyor.