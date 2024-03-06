Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye zenginlikte öne geçti! ABD ve Hindistan'ı solladı

Türkiye zenginlikte öne geçti! ABD ve Hindistan'ı solladı

Düzenleyen: /
- Güncelleme:
Türkiye zenginlikte öne geçti! ABD ve Hindistan&#039;ı solladı
Knight Frank, Servet Raporu, Ultra Zengin, Haber

Ekonomi Haberleri

Knight Frank, 2022'den 2023'e kadar zengin sayısında yaşanan artışa ilişkin verilerinin yer aldığı Servet Raporu sonuçlarını yayımladı. Rapora göre, Türkiye ultra zengin sayısındaki artışta ABD ve Hindistan'ı geride bırakarak ilk sırada yer aldı.

Knight Frank'in yayınladığı Servet Raporu dünya genelince 30 ülkede ultra zengin sayıları ve 2022'den 2023'e kadar yaşanan değişimleri ortaya koydu. Raporun 2024 edisyonuna göre; 30 ülke arasında yüzde 9,7 ile en çok Türkiye'de ultra zengin sayısında artış yaşandı.

HİNDİSTAN VE ÇİN DE LİSTEDE

2022'de 30 milyon doların üzerinde serveti bulunan kişi sayısı bin 761 iken 2023'te bin 932 kişi bu klasmana yükseldi. Türkiye'yi yüzde 7,9 ile ABD, yüzde 6,1 ile Hindistan takip etti. Yüzde 5'in üzerinde artış yaşanan diğer ülkeler ise Güney Kore (yüzde 5,6) ve İsviçre (yüzde 5,2) oldu.

2028'e kadar oluşması beklenen tabloda Türkiye, yüzde 42,9'luk artış beklentisiyle; Hindistan (yüzde 50,1) ve Çin'in (yüzde 47) ardında 3. sırada yer aldı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sanayide hisseler çıkıyor, bilançoda alarm zilleri çalıyor! Bu yıl kar payı yok - EkonomiSanayide hisseler çıkıyor, bilanço alarm veriyorAK Parti'den emekliye ek zam açıklaması! Tarih verdiler - EkonomiAK Parti'den emekli zammı açıklamasıMısır'da devalüasyon alarmı: Faizi 600 baz puan artırdılar, para birimleri kara borsaya düştü - EkonomiMısır'da devalüasyon alarmı: Faizi 600 baz puan artırdılar, para birimleri kara borsaya düştü'Haberleşmede ilk adım' demişti! 5G için tarih verdi - Ekonomi'Haberleşmede ilk adım' demişti! 5G için tarih verdi700 bin TL'ye aldığı otomobili tamirciye götürünce hayatının şokunu yaşadı - EkonomiOtomobilini tamirciye götürünce hayatının şokunu yaşadıDepremzedelere ne kadar ödendi? DASK Genel Müdürü açıkladı - EkonomiDepremzedelere ne kadar ödendi?CHP'nin başvurusu ile iptal edildi! Memurların maaşında 345 TL azalma olacak  - EkonomiMemurların maaşında 345 TL azalma olacak 
Sonraki Haber Yükleniyor...