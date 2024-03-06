Türkiye zenginlikte öne geçti! ABD ve Hindistan'ı solladı

Knight Frank, 2022'den 2023'e kadar zengin sayısında yaşanan artışa ilişkin verilerinin yer aldığı Servet Raporu sonuçlarını yayımladı. Rapora göre, Türkiye ultra zengin sayısındaki artışta ABD ve Hindistan'ı geride bırakarak ilk sırada yer aldı.

Knight Frank'in yayınladığı Servet Raporu dünya genelince 30 ülkede ultra zengin sayıları ve 2022'den 2023'e kadar yaşanan değişimleri ortaya koydu. Raporun 2024 edisyonuna göre; 30 ülke arasında yüzde 9,7 ile en çok Türkiye'de ultra zengin sayısında artış yaşandı.

HİNDİSTAN VE ÇİN DE LİSTEDE

2022'de 30 milyon doların üzerinde serveti bulunan kişi sayısı bin 761 iken 2023'te bin 932 kişi bu klasmana yükseldi. Türkiye'yi yüzde 7,9 ile ABD, yüzde 6,1 ile Hindistan takip etti. Yüzde 5'in üzerinde artış yaşanan diğer ülkeler ise Güney Kore (yüzde 5,6) ve İsviçre (yüzde 5,2) oldu.

2028'e kadar oluşması beklenen tabloda Türkiye, yüzde 42,9'luk artış beklentisiyle; Hindistan (yüzde 50,1) ve Çin'in (yüzde 47) ardında 3. sırada yer aldı.