Hindistan'da İspanyol turiste toplu tecavüz eden 3 şüpheli yakalandı: O anlar kameralarda

Hindistan'da dünya turuna devam eden İspanyol kadına toplu tecavüze ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı. Reuters ise gözaltı anlarına ait görüntüleri paylaştı.

İspanyol bir çift motosikletle çıktıkları dünya turunun Hindistan ayağında Dumka bölgesinde geceyi geçirmek için kamp kurduğu sırada meydana geldi. Bir grup Hintli erkek çifti dövdükten sonra genç kadını tecavüze maruz bıraktı.

Kadının ifadesine göre, çift Hansdiha pazarı yakınlarında tenha bir yerde çadır kurmuştu.

Uyuduğu sırada çadıra giren gençler tarafından tecavüze maruz bırakılan kadının, polise yaptığı şikayette fiziksel şiddete de maruz kaldığı rapor edildi.

Polis, saldırıya uğrayan kadının yerel saatle 23.00 civarında bir devriye aracına ulaşmayı başardığını ve tedavi için hastaneye götürüldüğünü söyledi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis saldırıyla ilgili olarak üç kişiyi gözaltına aldı ve daha fazla şüphelinin peşinde olduğunu bildirdi. Olaya yedi ila sekiz kişinin karıştığı düşünülüyor.

İspanyol kadının Dumka'daki yerel bir hastanede tedavi altına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Reuters ise gözaltı anlarına ait görüntüleri paylaştı.

GÜNDE 90 KADIN TECAVÜZE MAĞDURU

Ulusal Suç Kayıtları Bürosu'nun verilerine göre 2022'de Hindistan'da her gün ortalama 90'a yakın tecavüz rapor edildi. Ancak mağdurlara yönelik suçlamalar ve polis soruşturmalarına olan inanç eksikliği nedeniyle çok sayıda olay bildirilmiyor.

Hintli bir öğrencinin toplu tecavüzü ve öldürülmesi 2012'de dünya çapında manşetlere taşınmıştı.

23 yaşındaki fizyoterapi öğrencisi Jyoti Singh, aynı yılın Aralık ayında Yeni Delhi'de bir otobüste altı erkek tarafından tecavüze uğrayarak ölüme terk edilmişti.

Hindistan'da artan cinsel şiddet uluslararası düzeyde dikkat çekti ve haftalarca süren protestoları ateşledi. Protestolar yasal düzende tecavüz suçuna ölüm cezası getiren bir değişikliğe yol açtı.