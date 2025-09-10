1.200 füze ile hedef alındı! Maduro 'ABD doğal kaynaklarımızı ele geçirmek istiyor' dedi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’yi ülkesinin doğal kaynaklarını ele geçirmek için Karayipler’deki askeri varlığını gerekçe göstererek "savaş planı" hazırlamakla suçladı.

Maduro, Washington’un uyuşturucuyla mücadeleyi yalnızca bir bahane olarak kullandığını söyledi.

"UYUŞTURUCU DEĞİL, PETROL PEŞİNDELER"

Maduro, eski Ekvador Cumhurbaşkanı Rafael Correa ile yaptığı röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Onlar birçok şey arıyorlar. Uyuşturucu kaçakçılığı değil, petrol arıyorlar." Venezuela lideri, Karayipler’deki ABD filosunun esas hedefinin petrol, gaz ve altın olduğunu belirterek, "Venezuela, dünyanın en büyük petrol rezervine ve dördüncü en büyük gaz rezervine sahip. Venezuela, dünyanın ilk altın rezervine sahip olabilir"

ABD SAVAŞ GEMİLERİ KARAYİPLER'E YERLEŞTİ

ABD, Karayipler’e sekiz savaş gemisi ve bir nükleer denizaltı gönderdi. Ayrıca F-35 savaş uçakları Porto Riko’daki üsse konuşlandırıldı.

ABD hükümeti bu adımları uyuşturucu kaçakçılığına karşı operasyon olarak nitelese de Maduro buna itiraz ediyor: "Amerikan imparatorluğu bölgemiz için tehlikeli bir rol oynuyor, ancak bu rol onlar için de tehlikeli."

"HOLLYWOOD SENARYOSU YAZIYORLAR"

Maduro, ABD'nin kendisini kamuoyunda kötü adam gibi göstermeye çalıştığını belirterek, "Hollywood hikayelerini ortaya çıkarıyorlar. Maduro filmdeki kötü adam, onlar ise iyi adamlar. Aşırı sağcı ve emperyalist çıkarlarını savunmak için askeri gözdağı kullanıyorlar" dedi.

VENEZUELA'DAN KARŞI HAMLE: 25.000 ASKER SINIRDA

ABD'nin hamlesine karşılık olarak Venezuela, kendi deniz kuvvetlerini harekete geçirdi ve ülkenin Karayipler ve Atlantik kıyılarındaki beş bölgesine askeri güç sevk etti. Maduro ayrıca 25.000 milis askerin sınıra konuşlandırıldığını açıkladı. "1.200 füzeyi başımıza nişan almış durumdalar" diyerek tehdit boyutuna dikkat çekti.

"ABD, GERÇEK KARTEL MERKEZİ"

Venezuela lideri, ABD’nin uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadele iddialarını da sert şekilde reddetti. "ABD, dünya uyuşturucu kaçakçılığı merkezi. Güney Amerika ve dünyadaki tüm uyuşturucu kaçakçılığını onlar yönetiyor. Gerçek mafya ve karteller ABD’de" şeklinde görüşünü dile getirdi.