Oyun dünyasının yıllardır beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6), Yeni Zelanda'da oyuncuların erişimine açıldı. Rockstar Games'in yeni oyunu, dünya genelinde kademeli olarak piyasaya sürülürken Twitch'teki yayınları yaklaşık 2,5 milyon kişi takip ediyor. İlk incelemelerde oyunun büyüklüğü ve detayları övgü toplarken performans sorunları da eleştirildi.

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Oyun dünyasında 13 yıldır beklenen Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu GTA 6 için bekleyiş sona erdi. Rockstar Games tarafından geliştirilen oyun, 19 Kasım'ın ilk başladığı ülkelerden Yeni Zelanda'da resmen piyasaya sürüldü.

GTA 6'nın dünya genelindeki çıkışı saat dilimlerine göre kademeli olarak gerçekleştiriliyor.

Yeni Zelanda'daki oyuncular oyuna ilk erişenler arasında yer alırken, Avrupa ve Amerika'daki oyuncuların kendi bölgelerindeki çıkış saatlerini beklemesi gerekiyor.

13 yıllık bekleyiş sona erdi! GTA 6 resmen çıktı: Dikkat edilmesi gereken 6 kural

GTA 6 YAYINLARINI MİLYONLAR İZLİYOR

Oyunun erişime açılmasıyla birlikte Twitch ve YouTube üzerinden yüzlerce içerik üreticisi canlı yayın yapmaya başladı.

Rus basınında yer alan bilgilere göre, Twitch'in Grand Theft Auto VI kategorisindeki izleyici sayısı yaklaşık 2,5 milyona ulaştı.

13 yıllık bekleyiş sona erdi! GTA 6 resmen çıktı: Dikkat edilmesi gereken 6 kural

Oyunun hikaye moduna ilişkin ilk görüntüler de sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.

İLK İNCELEMELER GELDİ! 100 ÜZERİNDEN 99 PUAN

UNN'nin aktardığı ilk değerlendirmelere göre GTA 6, bazı oyun eleştirmenlerinden oldukça yüksek puanlar aldı. Haberde oyunun değerlendirme ortalamasının 100 üzerinden 99'a ulaştığı öne sürüldü.

Amerikan oyun sitesi Giant Bomb, yıllardır süren büyük beklentinin ardından piyasaya çıkan GTA 6'nın kapsamı, görselliği ve sunduğu içeriklerle öne çıktığını yazdı.

Ancak ilk incelemelerde oyunun teknik performansına yönelik eleştiriler de yer aldı.

"HIZI SORUNLU"

ZTGD yazarı Ken McCown, oyunda kare hızının zaman zaman saniyede 30'un altına düştüğünü belirtti.

McCown, özellikle Xbox Series X sürümünde dinamik çözünürlük nedeniyle görüntülerin bazı sahnelerde bulanıklaştığını ifade etti.

Noisy Pixel incelemelerinde de oyunun ilerleyen bölümlerinde performans düşüşleri yaşandığı aktarıldı.

Buna rağmen McCown, GTA 6'nın sunduğu görev çeşitliliği, müzikler ve ayrıntılı oyun dünyasıyla uzun süre oynanabilecek bir yapım olduğunu değerlendirdi.

GTA 6'NIN GERÇEKÇİLİĞİ DE TARTIŞMA KONUSU OLDU

Oyunun gerçekçi mekanikleri de ilk değerlendirmelerde geniş yer buldu.

ZTGD'nin incelemesine göre oyuncuların araçlarına yakıt doldurması, ATM'lerden para çekmesi ve günlük yaşamla ilgili çeşitli işlemleri gerçekleştirmesi gerekiyor.

The Guardian yazarı Keza MacDonald ise oyunun ayrıntılı dünyasını överken karmaşık kontrollerin ve beklenmedik olayların zaman zaman oyuncuları zorlayabildiğini yazdı.

GTA 6 OYNAMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 6 KURAL

GTA 6'nın dünya genelinde erişime açılmasıyla birlikte oyunculara yönelik önemli uyarılar da yayımlandı. Amerikan yaşam tarzı dergisi Maxim, oyunu sorunsuz deneyimlemek isteyenler için bir hazırlık rehberi hazırladı. Teknoloji yayınları ise erken erişim sağlamak amacıyla konsollarının bölgesini değiştiren oyuncuların hesap kısıtlamalarıyla karşılaşabileceği konusunda uyardı.

1. Konsol güncellemelerini tamamlayın: PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcılarının oyuna başlamadan önce sistem yazılımlarını güncellemeleri ve internet bağlantılarını kontrol etmeleri öneriliyor.

2. En az 212 GB depolama alanını kontrol edin: IGN'nin aktardığı bilgilere göre GTA 6'nın indirme boyutu yaklaşık 212 GB. Oyuncuların indirme öncesinde yeterli boş alan bulunduğundan emin olması gerekiyor.

3. Oyunu önceden indirin: Ön sipariş veren kullanıcıların oyun dosyalarını önceden yüklemesi, çıkış saatinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle uzun süre beklemelerini önleyebilir. Ayrıca oyunun ilk gün güncellemelerinin de kontrol edilmesi öneriliyor.

4. Yeni Zelanda yöntemiyle erken erişime dikkat edin: Bazı oyuncular, GTA 6'ya daha erken ulaşabilmek için konsollarının bölge ayarlarını Yeni Zelanda olarak değiştiriyor. Ancak Notebookcheck'in aktardığı iddialara göre Microsoft, bu yöntemin kullanım şartlarını ihlal edebileceği konusunda uyarıda bulundu. Hesap kısıtlaması riski bulunduğu belirtilirken Microsoft'un doğrudan yayımladığı resmi bir yasaklama açıklaması bulunmuyor.

5. Görüntü ayarlarını optimize edin: Televizyonların oyun moduna alınması, giriş gecikmesini azaltabiliyor. Uyumlu cihazlarda HDR, 4K ve değişken yenileme hızı gibi özelliklerin kontrol edilmesi, daha iyi bir oyun deneyimi sağlayabiliyor.

6. Sosyal medyadaki spoiler'lara dikkat edin: Oyunun farklı ülkelerde farklı saatlerde erişime açılması nedeniyle hikayeye ilişkin görüntüler sosyal medyada hızla yayılıyor. Oyunu henüz açamayan kullanıcıların sürprizleri bozan paylaşımlara karşı dikkatli olması öneriliyor.

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