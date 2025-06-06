20 milyon dolar maaş alıyordu! Pablo Escobar'ın pilotundan olay itiraflar: Yaptığı işi açıkladı

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar için çalışan Tirso ‘TJ’ Dominguez 1988'de ABD'de yakalandıktan sonra ilk röportajını verdi. Dominguez, Escobar'ın kendisine uyuşturucu taşıyan uçakları uçurması için aylık 20 milyon dolar verdiğini söyledi.

DIŞ HABERLER - Pablo Escobar’ın “kokain pilotlarından” Tirso ‘TJ’ Dominguez, Escobar için çalışmanın nasıl bir şey olduğunu, yakalanma ve hapse girme sürecini anlattı.

Dominguez, Escobar'ın uçak dolusu kokain taşıması karşılığında ayda 20 milyon dolar maaş verdiğini dile getirdi.

TEKLİFİ İLK BAŞTA REDDETTİ

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre; Dominguez, Kolombiyalı uyuşturucu baronunun teklifini ilk başta reddettiğini ifade etti.

Dominguez, 1988 yılında Florida’daki malikanesinde gözaltında alındığından bu yana verdiği ilk röportaj olduğu düşünülen yayında, daha sonra Escobar ile çalışma konusunda fikrini değiştirdiğini belirtti.

ESCOBAR'IN RAKİBİ İÇİN ÇALIŞIYORMUŞ

Aldığı tekliften önce Escobar'ın rakibi için çalıştığını belirten Dominguez, eski işinden ise aylık 4 milyon dolar kazandığını vurguladı.

Pilot Dominguez "30 Lamborghini marka aracım vardı, iyi giyiniyordum” diye konuştu.

20 MİLYON ESCORBAR'A ÇOK GELDİ MAAŞI EROİNLE VERDİ

Aldığı 20 milyon dolar maaşın bir yerden sonra Pablo Escobar'a fazla geldiğinin altını çizen Dominguez, uyuşturucu baronunun maaşını kokainle vermeye başladığını açıkladı. Dominguez, uyuşturucu kaçakçısıyken uyuşturucu taciri haline geldiğini belirtti.